Podemos se une a Sánchez para pedir a Casado y Rivera respeto al Parlamento

Madrid, 27 feb (EFE).- El responsable de Internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, ha coincidido este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al alertar de la "deriva" "tremendamente preocupante de la derecha" y pedir a los líderes del PP y de Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respeto al Parlamento.

Una petición con la que Bustunduy, cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, ha cerrado su intervención durante la última comparecencia de Sánchez en el Congreso antes de las elecciones.

"Este es el poder legislativo, la sede de la soberanía popular y de una democracia que ha costado décadas de lucha" y "creo que eso requiere pedir un poco de respeto al Parlamento", ha dicho Bustunduy a Casado y a Rivera, a quienes ha recordado que, "cuando quieran poner el freno de mano, no van a poder", porque usan cualquier situación como "una oportunidad para servir a sus propios intereses".

Les ha reprochado su actitud "irresponsable" respecto al conflicto con Cataluña, con la que sólo buscan -ha dicho- sacar "rédito electoral".

"Piensen lo que piensen y crean en las ideas que crean, intenten convencer, pero no ridiculicen, no caricaturicen, no bajen el nivel, no mientan", ha dicho.

A Sánchez Bustunduy le ha pedido que aclare qué horizonte va a perseguir en la próxima legislatura, si va a ponerse de lado de la mayoría social que ha pagado el precio de la crisis y qué proyecto va a presentar para España.

Y le ha advertido de que, si tiene dudas sobre la posibilidad de pactar con quienes han caído en esa "deriva" y pretenden saltarse conquistas fundamentales de la democracia españa, "entonces, no podrá contar" con Podemos.