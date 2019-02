Pilar Jurado: "Desde este mismo instante ha comenzado una nueva SGAE"

Madrid, 27 feb (EFE).- Desde este mismo instante ha comenzado una nueva SGAE, asegura en una entrevista con EFE la nueva y primera presidenta ejecutiva de la entidad, la soprano Pilar Jurado, quien se marca como primer objetivo tener un "diálogo fluido" con el Cultura e "intentar buscar" los consensos necesarios que José Ángel Hevia no ha conseguido en sus casi cuatro meses de mandato.

Jurado ha sido elegida este mediodía por 17 votos, frente a los 12 que ha obtenido Antonio Onetti, tras la votación en la que la junta directiva ha apoyado con 22 votos de 35 la moción de censura contra el gaitero asturiano.

El nombre de la soprano, compositora y directora de orquesta madrileña (1968) ha salido gracias a los votos del colegio de Pequeño Derecho, el de Editores y un tercio de los representantes del de Gran Derecho.

"Me siento apoyada, sobre todo porque estábamos en un momento en el que no se podía ser tibio, o estabas en un lado o en otro. Es muy importante salir de la vía muerta en la que hemos estado todos estos meses, y creo que ya estamos poniendo toda la maquinaria a engrasar porque desde este mismo instante ha comenzado una nueva SGAE", ha expresado esta cantante y compositora que hizo historia en 2011 al convertirse en la primera mujer que estrenaba una ópera - "La página en blanco"- en el Teatro Real.

Consciente del papel que ha asumido, Jurado ya ha comunicado la decisión de la junta directiva de la SGAE al ministerio de Cultura, con el que espera "tener un diálogo fluido" para que "vean" que la entidad "está funcionando", así como para demostrar que hay que ir "más allá de los intereses personales".

"Hay que entender que cuando se está dentro de una entidad como esta hay que ver los intereses colectivos porque hay mucha gente que depende de esto y por eso hay que intentar buscar los consensos que en estos cuatro meses (en referencia al mandato de Hevia) no se han conseguido", ha añadido Jurado.

Con "mariposas en el estómago", según ha confesado, también ha asumido este nombramiento sabiendo que el 5 de marzo termina el plazo para que la entidad presente sus alegaciones a la petición de autorización a la Audiencia Nacional de intervención de la SGAE.

"Aún no he hablado con el ministro -ha reconocido- pero vamos a intentar que sea lo antes posible porque me sentiré muy orgullosa de ir a intentar que ese diálogo fructifique (...) y que podamos hablar sobre todo lo que nos ha exigido para llegar a acuerdos serios que nos permitan empezar a funcionar, porque lo más importante es que esta entidad funcione, porque hay 120.000 personas que dependen de ella".

Fuentes de Cultura han indicado a EFE al respecto que no valoran "los procesos internos" de la SGAE.

Jurado está convencida de que con su "capacidad de comunicación e ilusión" será capaz de todo: "voy a trabajar con toda la honestidad posible para que todas las cosas se hagan de una forma un poco más coherente de lo que se ha hecho hasta el momento".

En cuanto a Hevia, Jurado ha dicho que le ha "sorprendido" su reacción al ser destituido porque ha sido "muy respetuoso" con ella: "Me ha preguntado que si hoy se podía llevar mi coche, y yo le he dicho que sí pensando que era el mío, pero él se refería al de presidencia. Me ha felicitado y me ha dicho que espera que consiga lo que ellos no han podido conseguir hasta el momento", ha concluido.