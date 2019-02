ERC pide a Sánchez no ir al rebufo de Trump para aplicar un 155 en Venezuela

Madrid, 27 feb (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no situarse al "rebufo" de Donald Trump para aplicar un 155 en Venezuela y le ha pedido que no renuncie a las posiciones progresistas para ayudar a resolver el conflicto venezolano.

En la última comparecencia de Sánchez de la legislatura, Tardá ha lamentado que la herencia de "reconciliación" de la Transición acabe en el "sumidero" al haber optado España "por lo fácil: ponernos detrás de Trump".

Ha abogado, por contra, por la intermediación, el compromiso con la paz y comprender el conflicto entre las partes en un debate que, a su entender, está en "cómo y de qué manera entender la soberanía" de Venezuela.

"No tenemos ningún derecho a aplicar el 155 a Venezuela (...) Esto es ponerse a la cola de Trump", ha recalcado y ha preguntado: "¿Acaso a Trump le preocupan los derechos humanos?, seamos claros, seguro que no".

Ha advertido de que el interés del presidente de Estados Unidos es derrocar gobiernos, expoliar recursos naturales, bloquear comercialmente estados "para generar pánico, miseria, pobreza y guerracivilismo".

"Y, una vez que las clases populares se pelean y se matan, entonces aparece el tío Sam cargado de regalos, de ayuda humanitaria, y el pueblo que ha sufrido, que incluso se han matado entre ellos, entonces, la caridad, la pseudodemocracia la percibe como un progreso", ha denunciado.

En su opinión, la Unión Europea no ha sabido articular los mecanismo para ayudar al conflicto venezolano y se ha limitado a la "demagogia fácil" y a amenazar a un "gobierno democrático".

"En el fondo estamos legitimando y allanando el camino de aquellos que apuestan por la guerra, porque ¿qué garantías tenemos de que no haya una invasión de fuerzas que, por supuesto, no llevarán el uniforme yanqui?", ha preguntado.

Ha subrayado que "guste o no guste el chavismo tiene un gran apoyo" y los venezolanos tienen que ser ayudados desde la "tribuna de la Unión Europea", pero sin convertir a Venezuela en el "eje del mal", como es "propio de las derechas", sino desde los principios progresistas.

Ha reclamado así a Sánchez que "corrija el tiro". "No les pedimos que arreglen el mundo, que hagan lo que no pueden hacer (...) Solo le pedimos que no se pongan al rebufo (de Trump)", ha precisado.

El portavoz de ERC ha expresado, por otra parte, el apoyo de su grupo al real decreto ley que aprobará el viernes el Consejo de Ministros con los planes de contingencia para hacer frente a las eventualidades que pueda conllevar el Brexit.

Y ha defendido su compromiso con la Unión Europea que, pese a sus muchos problemas, se construyó con "materiales nobles" que surgieron de la derrota del fascismo a diferencia, ha dicho, de los "materiales casi casi de derribo" utilizados en la democracia española provenientes de un "pacto con los franquistas".

"Por esta razón (...) yo ahora vengo con la lengua fuera del Tribunal Supremo", ha dicho en referencia al juicio del procés en el que este miércoles ha comparecido como testigo.