PDeCAT: si se mantiene malversación, Rajoy y Montoro deberían ser imputados

Madrid, 27 feb (EFE).- El secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, ha advertido de que si la acusación de malversación contra los líderes independentistas se mantiene, el Supremo debería imputar a Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, pues ellos eran entonces "responsables de las finanzas de la Generalitat".

Así lo ha asegurado Bel en declaraciones a las puertas del Supremo, junto a la diputada de JxCat en el Parlament Aurora Madaula, justo en una jornada en que se iniciarán las declaraciones de testigos como el expresidente del Gobierno Rajoy, los exministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, el expresidente catalán Artur Mas, Joan Tardà o Marta Pascal, entre otros.

Sobre qué espera de la declaración de exmiembros del Gobierno, Bel se ha mostrado "seguro" en que "han de decir la verdad" y, en este sentido, espera que "mantengan lo mismo que hasta ahora".

"Espero que cuando Rajoy y Montoro dijeron que no se había destinado ningún euro al referéndum, lo mantengan aquí, porque al fin y al cabo eran los responsables finales del control de las finanzas de la Generalitat" en ese momento, ha recordado.

Para el diputado del PDeCAT en el Congreso, en base a ese motivo "la acusación de malversación debería caer automáticamente", pero ha advertido de que, "si no cae automáticamente, se debería imputar a Rajoy y Montoro, porque eran los responsables finales de la utilización de los fondos de la Generalitat en ese momento".

Tanto Bel como Madaula han calificado el juicio de "político", especialmente a diputada de JxCat, que ha criticado que "juzgan a demócratas, no hay pruebas, se juzgan las urnas y la democracia y lo que esgrime la Fiscalía son tweets, pruebas que no tienen ningún sentido. La Fiscalía no ha afinado y ha vuelto a patinar".

Madaula ha recordado que por el Supremo pasarán hoy los dirigentes del "tripartito del 155 que hicieron un golpe de Estado y fueron capaces de disolver de manera ilegal e inconstitucional el Parlament".

"Los que fueron capaces de dar el golpe de Estado deberán testificar lo que ya anunciaron en sede parlamentaria, que no hubo referéndum y que no hubo malversación. Sobre todo cuando declare Montoro deberá justificar lo que ya dijo en sede parlamentaria, que no se había gastado ni un euro publico para hacer el referéndum", ha señalado.