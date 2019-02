Organizaciones animalistas presentan en el Congreso campaña "No más jaulas"

Madrid, 27 feb (EFE).- La Asociación Parlamentaria por la Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha presentado en el Congreso de los Diputados la Campaña Europea "No Más Jaulas", con el fin de solicitar a la Comisión Europea que "ponga fin al trato inhumano de los animales de granja".

En la jornada, organizada por APDD, se ha presentado la campaña europea de recogida de firmas en apoyo de la propuesta "No Más Jaulas: Iniciativa Ciudadana Europea para poner fin a la cría de animales en jaulas", ('End the Cage Age'), promovida por más de 140 organizaciones de toda Europa, bajo el paraguas de la organización 'Compassion in World Farming' (CIWF).

En el evento han participado el diputado de APDDA, Jorge Luis Bail; el eurodiputado ecologista de EQUO, Florent Marcellesi; la representante de CIWF,- promotor de la iniciativa -, Patricia de Rada, y la representante de la organización, International Center for Animal Law and Policy (ICALP), Marita Candela.

También ha estado presente el portavoz de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), Miguel Ibáñez.

Así como la de Turismo Responsable con los Animales (FAADA), Carla Cornella; del Partido Animalista (PACMA), Silvia Barquero; Igualdad Animal, Javier Moreno; Animanaturalis, Belén Molina, y el de la Asociación por la Defensa de los Animales (ANDA), Alberto Díez.

Para Florent Marcellesi, se trata de "una iniciativa ciudadana europea de la sociedad civil que en España se apoya con 14 organizaciones vinculadas al bienestar y dignidad de los animales".

"También se encuentra algún partido político como PACMA y Equo, que somos los que tenemos representación tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso, y que tenemos como objetivo modificar una serie de directivas que están permitiendo que se metan en jaulas a animales donde se les esclavizan".

En esta propuesta, las organizaciones animalistas invitan a la Comisión Europea a que proponga una legislación para prohibir el uso de jaulas para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, reproductoras de pollos de engorde, reproductoras de gallinas ponedoras, codornices, patos y gansos.

Además de parideras para cerdas, celdas individuales para cerdas y boxes individuales para terneros - éstos dos últimos, donde no estén aún prohibidos -.

La propuesta, que fue presentada en el Parlamento Europeo el pasado 25 de septiembre de 2018, pretende conseguir un millón de firmas, habiendo recogido 555.732 hasta ahora.