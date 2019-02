Olivas: sin el informe favorable de Europa, Bankia no hubiera salido a Bolsa

San Fernando de Henares , 27 feb .- El exvicepresidente ejecutivo de Bankia José Luis Olivas ha dicho hoy que si la Autoridad Bancaria Europea (EBA) no hubiese emitido un informe favorable sobre las garantías de la entidad para 2011 y 2012, "se hubiese replanteado si salir o no" a Bolsa, operación que finalmente se llevó a cabo cinco días después.

"El informe de la EBA dice que hay garantías y capital suficiente, y matiza que si se computaran como recursos propios las provisiones genéricas que sí teníamos las entidades españolas, no las de otros países, las ratios serían aún mejores", ha explicado Olivas ante la Audiencia Nacional.

Olivas ha añadido que el superar los test de estrés les dio "una confianza absoluta de que hacíamos lo que teníamos que hacer".

El que fuera presidente de la Comunidad Valenciana ha indicado que él mismo invirtió "una cantidad importante", 150.000 euros, de sus "recursos propios", e incluso animó a su entorno familiar a que apostaran por la operación, muestra de que "tenía confianza en que la entidad era viable".

Entre otros motivos, por la solidez del folleto informativo del debut bursátil en el que participaron "200 personas, todas ellas especialistas en bolsa".

Olivas también ha rechazado posibles irregularidades en las cuentas de Bancaja, entidad de la que estuvo al frente, o en las de sus sociedades participadas, por lo que no pudieron arrastrar problemas al grupo BFA-Bankia, surgido tras la fusión con las otras seis cajas de ahorros.

"No existía ni existió jamás ninguna salvedad en las cuentas ni de las filiales ni de Bancaja", ha apuntado a la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha incidido en que si bien él no formaba parte de la gestión diaria al no tener categoría de ejecutivo, el Banco de España destacó en varias ocasiones la "buena gerencia interna" de la entidad levantina y su solvencia.

Sobre su papel en Bancaja Hábitat y otras sociedades vinculadas, ha negado haber desempeñado puesto alguno en ellas, en contra de lo manifestado por las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción que solicita para él cuatro años de prisión por estafa a inversores.

En este sentido, Olivas ha calificado de "error clarísimo" el contenido de dichos escritos.