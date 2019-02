Márquez dice que su mejor "sicólogo" es su entorno y la lesión "ya olvidada"

Madrid, 27 feb (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cinco veces campeón del mundo de MotoGP y embajador de la plataforma digital de "streaming" DAZN tuvo una conversación exclusiva con la Agencia EFE previa al acto en la que entre otras cuestiones reconoció no tener sicólogo deportivo porque para él "el mejor sicólogo" es su "entorno".

"No sé si en el futuro lo necesitaré, pero por ahora lo mejor que me puede suceder es tener a mi alrededor a un equipo y a unas personas con las que vivo día a día, me siento a gusto y cómodo y por eso no se puede pedir más. Ellos son mis mejores sicólogos, con un ambiente muy familiar, con una estabilidad tanto en lo personal como en lo deportivo", dijo Márquez.

Además, Marc Márquez resaltó que la recuperación de su hombro había experimentado "un subidón" entre los entrenamientos de Malasia y Catar pues "en Sepang no era capaz de dar más de cinco vueltas seguidas", sin que le "comenzase a molestar el hombro y, sin embargo, en Catar la mejoría ha sido espectacular".

"Como un subidón con el que hemos conseguido que prácticamente esté olvidada la lesión", explicó el piloto de Repsol Honda subiendo el dedo índice de su mano izquierda hacia arriba.

En lo estrictamente deportivo, Marc Márquez señaló tras los últimos entrenamientos de Catar que se había centrado en el motor. "Como hicimos en 2017 y 2018, pues en Catar se cierran motores, se precintan para toda la temporada y hemos mejorado bastante, sobre todo en la velocidad punta, aunque en los papeles no estamos muy cerca de las Ducati, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando cositas para seguir desarrollando durante la temporada", dijo.

"Normalmente, con la moto que empiezas la temporada no se parece demasiado a la moto con la que la acabas, pero empezamos con un compromiso bastante bueno para luchar desde la primera carrera por la victoria", afirmó sin dudar a EFE Marc Márquez.

Otra de las preguntas obvias al séptuple campeón mundial es la relación de los que considera sus rivales para la temporada y, sincero, como habitualmente, Marc Márquez comentó: "Mis rivales, en pretemporada se ve todo muy apretado ya que una cosa son los entrenamientos privados, en los que puedes dar las vueltas que quieras, y otra muy distinta es un fin de semana de carreras".

"En Catar, en el gran premio, seguro que estará todo mucho más apretado, pero los nombres serán más o menos los de siempre, las dos Yamaha, las dos Ducati, las dos Repsol Honda y, quizás la sorpresa, que para mí no es tanta sorpresa, será Rins, con la Suzuki, que estará por delante", explicó Márquez.

"Habrá que estar atentos a todos, pero durante la pretemporada sí hay que preguntarse quién ha estado fuerte. Está claro que Rins, que también ha sido constante, como también Maverick, quien siempre está fuerte y rápido en pretemporada, pero nosotros hemos trabajado para llegar lo mejor preparado posibles al inicio del campeonato y, si alguien ha escondido un poco las cosas ha sido Dovizioso, que llegará a la primera carrera para estar delante", aseguró a EFE el piloto de Repsol Honda.