María Vicente: "Me quedan bastantes años para poder luchar por las medallas"

Madrid, 27 feb (EFE).- La atleta barcelonesa María Vicente, campeona del mundo juvenil de heptatlón, acude con humildad a los Europeos en pista cubierta de Glasgow porque piensa que aún habrán de pasar "bastantes años para poder luchas por las medallas", y su objetivo, con 17 años, será adquirir experiencia y disfrutar.

"Tengo bastante claro que esto es un Europeo absoluto y que todavía me quedan bastantes años para estar luchando por las medallas. Voy a coger experiencia. Voy a Glasgow como última clasificada, no tengo nada que perder, aunque espero ganar a alguna, y si no, al menos me lo pasaré bastante bien", declaró a EFE antes de viajar con el equipo a la capital escocesa.

En cualquier caso, llegará "con muchas ganas" y explicó: "Esta semana apenas he entrenado, ya que después del campeonato de España los tres primeros días son de descanso. Entrené jueves, viernes y sábado y creo que bastante bien para lo cansada que estaba".

"Ayer hice lanzamiento de peso y me salieron algunos bastante buenos y hoy un poco de movilidad, así que estoy con ganas de empezar el campeonato", añadió.

Recuperada del pentatlón de Antequera, donde obtuvo el título nacional absoluto, María Vicente trata de superar el cansancio con mentalización. "Dos pentatlón en dos semanas producen fatiga pero las ganas y la motivación son superiores. Si lo tienes en la cabeza y estás mentalizada, al final el cansancio es psicológico".

Reconoce que el pentatlón de Antequera, pese a que batió el récord de España absoluto (4.412 puntos), "no fue perfecto".

"Al 800 le tengo todavía mucho respeto, me falta coger experiencia, correr muchos 800, rápidos, lentos, y de ahí coger un patrón, pero tengo bastante margen de mejora en esta prueba", dijo.

"También en el peso, porque todavía no acabo de sentirme igual en los entrenamientos que en la competición. Antes hacía muchos nulos porque me salía por delante del círculo. Ahora eso ya lo controlo, pero no voy igual de suelta que en los entrenos", señaló.

No tiene preferencias hacia una disciplina en particular de las muchas que realiza. Además de las pruebas que integran las combinadas, también el triple salto. "Me gustan mucho todas. A algunas las tengo más aprecio que a otras, pero disfruto de las siete. No tengo una predilecta".

"Mi objetivo en Glasgow es pasármelo bien", insistió, "disfrutar del campeonato y coger experiencia. Todo lo que sea acercarme a mi marca o a sentirme bien de sensaciones, será bueno".

Asegura que soporta bien su exposición mediática. "Hay que vender el atletismo y estoy supercontenta de que gracias a mí sea posible, de aportar mi granito de arena. Me encanta la generación nueva. Hacemos como una piña, una familia muy guay. Así que muy contenta de poder estar con ellas en Glasgow y ojalá que vengan muchas más".

Celebra también el buen momento del atletismo femenino español. "Tenemos atletas en casi todas las pruebas, así que perfecto. Hay mucha competencia en España y creo que lo haremos genial.

María Vicente será la primera del equipo español en competir. El viernes, a partir de las 10.05, tomará la salida en los 60 m vallas, la primera de las cinco disciplinas del pentatlón (la combinada femenina en pista cubierta). Luego competirá en altura, peso, longitud y terminará con el 800 sobre las 20.15 horas.