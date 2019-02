El Lobo: sin el espionaje el paso a la democracia no hubiera sido tan fácil

Madrid, 27 feb (EFE).- "Ser espía es una vocación. No conoces la marcha atrás. Siempre estás buscando qué puede ser beneficioso para tu país". Sin el espionaje, el paso a la democracia en España "no hubiera sido tan fácil". Así lo asegura Mikel Lejarza, El Lobo, el espía que aún sigue en la brecha tras 45 años bajando a las alcantarillas.

Después de más de cuatro décadas como "espía negro" -ese que no está en nómina, que cobra en sobre, que no aparece entre los 3.500 nombres del CNI y que no tiene ni Seguridad Social-, El Lobo ha querido desnudarse en un libro de memorias, "Yo confieso. 45 años de espía" (Rocaeditorial), del que ha hablado con Efe junto con su coautor el periodista Fernando Rueda.

Para preservar su identidad, El Lobo ha preferido responder a las preguntas por teléfono y el manos libres.

Escrito en primera persona, Lejarza ha querido dar voz también a su mujer en varios capítulos para contar ella misma algunas de las vicisitudes pasadas. A Mamen, su compañera desde hace 40 años, su psicóloga, su ayudante, la que se sirvió a veces de tapadera para pasar más desapercibido y la que le sacó de la "profunda depresión" cuando el director del entonces CESID Javier Calderón le ninguneó.

Ni ella ni sus hijos, confiesa El Lobo, le han pedido nunca que dejara este trabajo. Y eso a pesar de que Mamen tuvo que inscribir a su primer hijo como madre soltera porque no sabía qué identidad de las que ha usado Lejarza debía poner en el libro de familia como padre de la criatura.

El libro es "la historia real de un espía", pero también "parte de la historia de España". Una parte tan importante, a juicio de El Lobo, porque sin la intervención del espionaje el paso a la democracia "no hubiera sido tan fácil".

Pero para ello, tuvo que introducirse en las alcantarillas, y no solo en las de ETA, donde estuvo infiltrado cuando en 1974, con apenas 23 años, fue captado por los servicios secretos para una misión en la que consiguió muchos éxitos, pero en la que llegó a sentirse al filo de la muerte.

Reconocen los dos autores que los servicios secretos hubieran preferido que este libro no saliera a la luz porque descubre algunos "entresijos" de las operaciones en las que Lejarza ha participado, aunque "hemos sido muy flojos", reconocen, y se han dejado mucho en el tintero.

"No he escrito un libro de servicios; son mis vivencias, pero algunas molesta a muchos", recalca El Lobo.

Como quizá moleste que se desvele cómo este espía aportó ya en los años 90 la prueba de que Jordi Pujol y su familia estaban sacando dinero a Andorra, pero durante muchos años no se hizo nada con esa información.

¿Frustra que no se haga nada? "Muchísimo, porque uno entrega todo para conseguir información, te ha costado una barbaridad sacarla, te has jugado la piel", responde El Lobo. "Cuando intuyes que ha ido a la papelera o, incluso, te lo dicen, es totalmente frustrante", apostilla.

Ocurrió así en julio de 2001, relatan Lejarza y Rueda. El Lobo estaba reunido en el café Gijón de Madrid. Por circunstancias que se describen en el libro, se entera de que dos árabes y un alemán que llegan al establecimiento "quieren hacer la guerra a Estados Unidos".

Informa El Lobo de ello, les sigue hasta Salou... Tres meses después, conoce que uno de ellos era Mohamed Atta, el egipcio que derribó las Torres Gemelas. "¿Qué hizo el servicio con la información? Absolutamente nada", lamentas los autores.

En el libro, El Lobo asegura que "muchas de las informaciones que consigue el servicio de inteligencia español se paran en su propia sede; otras no tienen ningún alcance ni consecuencia". Y de las que se pasan a la Moncloa, muchas "mueren allí".

Y sobre este asunto afirma en el libro: "Los gobiernos del PP, por ejemplo en los de Aznar, no han sabido o no han querido utilizar las informaciones obtenidas por el servicio de inteligencia. Sin embargo, los gobiernos de González y Zapatero supieron sacarla rendimiento".

Lejarza insiste en el "fastidio" de que todo ese trabajo no sirva para nada. Como también insiste en la "incomprensión" que ha padecido y que padecen los "agentes negros". "Somos como los kleenes. Cuando no venimos bien, nos cesan. Si luego les venimos bien, nos rescatan".

Dice El Lobo que no hay que ser de una pasta especial para ser espía. A él, un chico normal, "políticamente limpio" y que no tenía ni idea "de lo que significaba ETA", le captaron, como luego él captó a otros.

"Nadie sabe la fiera que lleva dentro y alguien le tiene que descubrir", dice Lejarza, quien insta a leer el libro para que "la gente sepa como un muchacho que no es nadie, y que se morirá de viejo sin ser nadie, puede hacer muchas cosas".

Ahora, El Lobo sigue en la brecha y tiene que andar escondiéndose "cada dos por tres", porque aunque ETA ya no mata desde hace mucho tiempo, "el odio no ha terminado". "Estoy en el foco", concluye.