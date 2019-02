Lasitskene aspira al récord de Kostadinova pero ahora sólo piensa en Glasgow

Moscú, 27 feb (EFE).- La rusa María Lasitskene, campeona mundial y europea de salto de altura, aseguró a Efe que aspira a batir el legendario récord de la búlgara Stefka Kostadinova (2,09 metros), que data de 1987, pero que ahora sólo piensa en los Europeos de pista cubierta de Glasgow.

"Por supuesto, queremos el récord. Es uno de los objetivos", dijo a Efe Lasitskene, la gran favorita al oro en la ciudad escocesa.

Lasitskene, que tiene una mejor marca personal de 2,06 metros, permanece prácticamente imbatible desde que se proclamó por vez primera campeona mundial en Pekín (2015).

Este año tiene la mejor marca de la temporada con 2,04, aunque no quiere "llenarse la cabeza de pájaros" y su único pensamiento en estos momentos es Glasgow.

"Afronto los problemas según van surgiendo. Tuve los nacionales y ahora viene el Europeo", destacó.

Pese a ser la indiscutible favorita, insiste en que su objetivo es "el podio", "disfrutar" y "hacer disfrutar" a los amantes del atletismo.

"¿Rivales? Yo soy mi rival, el listón es mi rival. Las otras chicas quieren ganar medalla y es normal. Yo debo competir en ese ambiente", apuntó.

Lasitskene, que no quiere ni oír hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio después de perderse los de Río de Janeiro por la exclusión rusa, es partidaria de la "disciplina" soviética.

"Si mi técnico me dice que salte hoy y mañana otra vez, lo hago sin rechistar. Confío en él al cien por cien. Como deportista, no debo analizar las cosas. Debo hacer lo que me piden y esforzarme al máximo", dijo.

Una vez concluyan los Europeos, tiene previsto descansar y luego su próximo objetivo serán los Mundiales de finales de agosto en Doha.

"Descansaré totalmente durante un mes. Mi cabeza debe descansar, olvidar todo y relajarse. Reanudaré los entrenamientos en abril y en mayo competiré otra vez", explicó.

Lasitskene liderará en Glasgow una delegación rusa que estará integrada sólo por once atletas, entre los que también destaca la pertiguista Anzhelika Sidorova.

En caso de victoria, Lasitskene no podrá oír el himno nacional ni ver izada la tricolor rusa, ya que la federación de este país sigue suspendida por la IAAF.