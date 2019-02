Jane Goodall visita la única reserva de chimpancés de Sierra Leona

Freetown, 27 feb (EFE).- La primatóloga inglesa Jane Goodall visitó hoy la única reserva de chimpancés de Sierra Leona, una iniciativa que comenzó con solo dos chimpancés y casi tres décadas después es un gran remanso de paz a las afueras de la capital.

Goodall comenzó hoy una visita de tres días a este país de África Occidental, donde visitó la reserva de Regent, fundada por Bala Amarasekaran, y recibió la más alta condecoración civil del país.

"No he estado aquí en 27 años, pero cuando vine por primera vez, conocí a Bala porque tenía dos pequeños chimpancés. No estaba seguro de que iba a hacer con ellos cuando se hiciesen grandes y posiblemente peligrosos", contó la renombrada primatóloga a la prensa.

La investigadora le propuso que comenzase una reserva que alberga actualmente a numerosos primates.

Goodall quiso recordar, durante la visita a la reserva con prensa local e internacional, que el mundo alberga grandes bosques que se pueden visitar y disfrutar.

"Cuando conservamos y restauramos nuestros bosques, estamos ayudando a mitigar los efectos del cambio climático", aseveró la primatóloga.

Es la segunda vez que Goodall visita Sierra Leona, pero el presidente del país, Julius Maada Bio, quiso reconocerla hoy con la más alta condecoración civil, la Orden de Rokel, y asegurarle el compromiso de su Gobierno con el medioambiente.

Goodall ha sido reconocida en todo el mundo por sus descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés, una tarea que lleva desarrollando hace más de medio siglo, desde que en 1960 viajó a Tanzania para iniciar sus investigaciones.