Giustozzi: "Sabemos muy bien lo que es la Copa y contra quién jugamos"

Valencia, 27 feb (EFE).- El entrenador del ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, aseguró en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Copa del Rey que les enfrenta este jueves al equipo anfitrión, el Levante, que pese a su papel de favoritos son conscientes de la dificultad del rival y de este tipo de torneos.

"Sube la ansiedad y la intensidad porque se acerca la hora de un partido y un momento importante de la temporada. Estoy contento de cómo llegamos, de cómo hicimos las cosas y contra quién jugamos. Trataremos de estar a la altura", aseguró.

El técnico argentino no quiso sacar pecho por la buena temporada que está firmando su equipo y aseguró que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar.

"Cada paso que damos es una afirmación más de cara al futuro. No me vuelvo loco con el ahora o nunca. La gente decía que no podíamos aspirar a nada sin fichajes o con jugadores de la cantera", prosiguió.

"Me enfoco en que sigamos haciendo los mismo que nos trajo hasta ahora. Son cuarenta minutos y todo el mundo sabe lo que significa ganar o perder una copa. Si jugamos como ahora, tenemos una buena 'chance' tanto en la Copa como en los 'play-off'", subrayó.

El preparador del conjunto murciano insistió en que la Copa siempre ha sido un torneo en el que ha habido sorpresas.

"Cuando el partido es a todo o nada se igualan un montón de factores. No me veo como nada candidato, hemos hecho grandísimos resultados este año pero también hemos fallado alguna vez. La Copa está hecha para que se den grandes sorpresas. Pasará el que mejor juegue, no el que mas historia tenga", concluyó.

El jugador del conjunto murciano, Miguelón, añadió que saben lo que supone la Copa y su primer partido, pero también indicó que han acudido a Valencia en una buena línea para "hacer algo grande que ya toca".

"Enfrente vamos a tener un rival poderoso, que querrá vivir de nuestros errores. Trataremos de no cometerlos y mantener nuestras señas de identidad", agregó.