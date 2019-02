Exabogado de Trump se disculpa por mentir en el pasado al Senado de EE.UU.

Washington, 26 feb (EFE).- Michael Cohen, el exabogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó hoy su arrepentimiento por haber mentido en el pasado al Senado durante su primer día de audiencias ante el Congreso a puerta cerrada, según medios de comunicación locales.

La declaración de Cohen ante el Comité de Inteligencia del Senado fue la primera de las tres sesiones de interrogatorios que el exabogado afrontará en los próximos días.

El antiguo aliado del presidente comparecerá de nuevo a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el jueves; mientras que mañana, miércoles, lo hará en una audiencia pública ante el Comité de Supervisión y Reforma de la misma cámara.

Será en esa única intervención abierta cuando se espera que Cohen hable públicamente por primera vez del supuesto papel de Trump en algunos de los delitos de los que el exletrado se declaró culpable el año pasado, informaron a diferentes cadenas de noticias fuentes conocedoras del testimonio del magistrado.

Con dos sesiones a puerta cerrada y apenas información sobre las mismas, poco se sabe sobre el testimonio que compartirá Cohen con los legisladores antes de ingresar en prisión el próximo 6 de mayo, dos meses más tarde de lo inicialmente requerido en su condena.

Algunos medios han avanzado que Cohen podría aportar al Congreso estadounidense pruebas documentales que respalden sus acusaciones sobre la supuesta conducta dudosa de Trump en los negocios y en la campaña electoral con la que ganó los comicios presidenciales de 2016.

No obstante, los comités del Congreso ante los que testificará Cohen no han confirmado que hayan recibido nada nuevo procedente del ex abogado.

Una de las pocas declaraciones públicas sobre la audiencia cerrada de hoy provino de la senadora por el estado de Maine, Susan Collins (republicana), quien aseguró que Cohen afrontó un "interrogatorio intenso" ante el Comité de Inteligencia.

Además, el foco mediático se centró también en una polémica sobre una posible "manipulación de testigos" cuando el representante republicano Matt Gatez pareció amenazar a Cohen en un mensaje de Twitter.

"Hola Michael Cohen: ¿Tu esposa y su suegro saben acerca de tus novias? Tal vez esta noche sea un buen momento para tener esa charla. Me pregunto si ella se mantendrá fiel cuando estés en prisión. Ella está a punto de saber mucho...", publicó en la red social el legislador en la Cámara de Representantes por el primer distrito de Florida.

Enseguida varios abogados y analistas citaron el Código Penal de Estados Unidos que tipifica como delito "manipular a un testigo, víctima o informante".