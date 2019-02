Diez frases de Artur Mas en el Supremo

Madrid, 27 feb (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado en el Supremo que el 1-O no fue vinculante desde el punto de vista jurídico y ha destacado que la implicación del ejecutivo de Carles Puigdemont en la celebración del referéndum fue "incluso inferior" que la de su Govern en el 9N de 2014.

Mas, que llegó a declarar como investigado ante el instructor Pablo Llarena, ha comparecido este miércoles como testigo en el Supremo en el juicio a la cúpula del procés, en una testifical en que ha indicado que nunca pensó que el Estado sería "tan poco inteligente" de ordenar la intervención policial del 1-O, ya que podía "desnaturalizar jurídicamente" la votación.

La comparecencia de Mas en el Supremo se puede sintentizar en diez fragmentos:

- "El 9N de 2014 no era vinculante jurídicamente, lo podía ser políticamente... el 1-O de 2017 se quiso que fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, pero no se consiguió".

- "No se quiso entrar en un vacío legal, sino mantenerse en marcos legales que dieran seguridad...Estábamos entrenados en las suspensiones automáticas del TC. Se daba por seguro que esa suspensión se produciría...se mantuvo la organización del referéndum, ciertamente nadie se apeó de la voluntad de llevar a cabo el referéndum, pero la vinculación de la Generalitat (en el 1-O) fue incluso inferior de la que se había producido el 9N"

- Sobre el 9N y el 1-O: "¿Quién finalmente retuvo el peso fundamental de ambas consultas? La gente organizada a nivel civil, no fue la administración. Ahí estaba la prueba de que la administración perdía un cierto control sobre la capacidad operativa y era o relevada o complementada por la sociedad civil organizada. Como yo sabía eso, mi recomendación fue que 'si vais hacia el referéndum, que nunca se pierda esa capacidad propia de iniciativa institucional, de convocar elecciones'".

- "Alguna de las ideas que llegaban era que la presencia de la gente en la calle no tenía que ser un solo día, esporádica, sino más permanente. Cuando esto se planteaba, los responsables políticos rehusaron este escenario por el riesgo que esto podía comportar de violencia después de la experiencia del 1-O. Cualquier escenario en el cual que se pudiera llegar a producir violencia, por intervención del Estado, era orillado con el ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Cataluña".

- "Nunca pensé que el Estado mandaría fuerzas de orden público para intervenir (el 1-O). Me equivoqué. El Estado tenía instrumentos suficientes para, desde un punto de visto jurídico, desnaturalizar el referéndum. Teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado, ¿por qué iban a hacer algo tan poco inteligente que podía dar la vuelta al mundo? No pensaba que iba a ser tan poco inteligente. Me equivoqué".

- "En alguna reunión de 2016, cuando se suscitó una alteración de la hoja de ruta, me permití la licencia de recordar que si se optaba por el referéndum yo no me opondría pero que nunca se perdiera por parte del Govern la capacidad de iniciativa institucional en un marco legal que la Generalitat pudiera controlar...Les dije que no abandonaran nunca la posibilidad de convocar elecciones".

- Sobre su renuncia tras el 27S: "Decido yo marcharme. Ante la decisión legítima de la CUP, yo tenía dos opciones: o convocar elecciones o marcharme. Y la decisión fue mía. Me marché porque quise y porque pensé que era el mejor camino para que pudiera proseguir el mandato que habíamos recibido en las urnas en unas elecciones con una participación muy alta".

- Sobre la ley de Transitoriedad Jurídica: "Se suscitó un debate con cierta controversia porque no estaba claro a juicio de algunos que esa ley fuera imprescindible y se advertía de que el recorrido operativo sería muy corto, porque sería inmediatamente impugnada al Tribunal Constitucional y suspendida, como así fue".

- "En el Parlament se escuchó 'referéndum o referéndum', pero en las reuniones yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el Gobierno, siempre. Cuando Puigdemont visitó a Rajoy en La Moncloa le ofreció pactar fecha, pregunta y condiciones anteriores y posteriores. Cuando alguien ofrece pactar es que no quiere hacerlo unilateralmente".

- "Hubo una declaración de independencia en el Parlament, pero también hubo otra cosa, en las elecciones del 21-D, hubo una votación aún mayor y se mantuvo la mayoría absoluta a favor de la independencia. "Si coge la fotografía completa, con el 9N, las elecciones del 27S, el 1-O y el 21-D,, ahí si hay un mandato".