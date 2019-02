1.976 detenidos y 72.000 kg de hachís, balance del plan para Campo Gibraltar

Madrid, 27 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad han detenido en el Campo de Gibraltar a 1.976 personas relacionadas con el narcotráfico, se han incautado de 72 toneladas de hachís y de 120 vehículos y han intervenido una cantidad importante de dinero en metálico desde que se puso en marcha el plan de seguridad en esa zona, en julio de 2018.

Son datos que ha ofrecido hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado socialista Salvador Antonio de la Encina, que se ha interesado por los resultados del plan de seguridad.

De la Encima ha contrapuesto las "muchas fotos y ni un solo recurso" del equipo anterior de Interior encabezado por Juan Ignacio Zoido, con las actuaciones del actual, con Marlaska y el presidente del Gobierno "involucrados" con esa zona de la provincia de Cádiz.

En su respuesta, Marlaska ha hecho un balance "positivo" del plan y ha asegurado que se ha conseguido restablecer las condiciones de seguridad, además de calar entre la ciudadanía y en los grupos criminales la mayor "firmeza policial" que se está llevando a cabo.

Y ha apostillado: "El estado de derecho estaba desparecido del Campo de Gibraltar y ha vuelto donde tenía que estar. Los ciudadanos me lo han hecho saber cuando me he cruzado en la calle con ellos. Ese es el mejor termómetro".