Una derrota parlamentaria allana el camino para que Corbyn pida un referéndum

Londres, 27 feb (EFE).- El Parlamento británico rechazó hoy un "plan alternativo" para el "brexit" propuesto por el Partido Laborista, una derrota que abre la puerta a que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, defienda un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea (UE).

Corbyn se comprometió esta semana a respaldar un nuevo plebiscito si los diputados tumbaban hoy una enmienda que pedía forjar una unión aduanera con la UE, entre otras medidas.

La Cámara de los Comunes rechazó esa cláusula por 323 votos frente a 240, lo que llevará a los laboristas a redactar una propuesta para exigir un referéndum, aunque la formación no ha detallado todavía cuándo prevé llevar esa demanda al Parlamento.

Antes de la votación de hoy, el portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, afirmó que una segunda consulta debería dar a elegir a los británicos entre una "opción creíble de salida" de la UE y la posibilidad de permanecer en el bloque comunitario.

En el debate de esta tarde, algunos parlamentarios laboristas elegidos por circunscripciones que se decantaron por el "brexit" en junio de 2016 criticaron la postura de la dirección del partido.

"Nuestro programa electoral no era nada ambiguo, decía que aceptaríamos el resultado del referéndum (de 2016). Una segunda consulta no iría en esa dirección y muchos votantes no lo aceptarán", afirmó John Mann, diputado por la circunscripción de Bassetlaw, en el norte de Inglaterra.

En torno al 35 % de los electores laboristas optaron por el "brexit" en el referéndum de hace dos años y medio, según las encuestas.

En el último congreso del partido, celebrado en septiembre, Corbyn se comprometió a apoyar una segunda consulta si no lograba forzar unas elecciones generales, pero había retrasado hasta ahora el momento de cumplir ese programa.

La presión desde el ala proeuropea del Partido Laborista, así como las críticas por una supuesta tolerancia al antisemitismo por parte de Corbyn, desencadenó la semana pasada la dimisión de nueve diputados.