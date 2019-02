Cristina Espejo, de su "carrera más emocionante", al Europeo de Glasgow

Madrid, 27 feb (EFE). A sus 24 años, Cristina Espejo está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. Es algo que le indicaba su estado de forma y que ha demostrado en el último Campeonato de España de Antequera, consiguiendo una victoria espectacular en el 3.000 ante una gran Celia Antón y tras una carrera en la que salió "a todo o nada" con el objetivo de lograr la mínima para Glasgow y terminó llevándose los dos premios.

"Fue muy emocionante, probablemente haya sido la mejor carrera de mi vida. No creo que la pueda olvidar nunca", explica sobre las sensaciones que tuvo durante esos 3.000 metros que ya forman parte de su historia. "Lo arriesgué todo, sabía que eso podía costarme el oro e incluso el podio, pero tenía claro que el primer objetivo era la mínima porque me había quedado a nada en dos ocasiones", cuenta la atleta del Playas de Castellón a la Agencia EFE.

Acude a los Europeos de Glasgow sin ninguna presión, emocionada, "ilusionada" y feliz. "Voy en un buen momento de forma. He sido capaz de hacer la mínima corriendo yo sola y puedo intentar hacer marca personal, bajar de nueve minutos y ponerle la guinda a la temporada. Además, volver a vestir la equipación de la selección española es muy bonito y muy importante para mí".

Sin embargo, con la mente puesta en el campeonato, también siente los miedos habituales en estos días. "Tendré un hándicap muy importante, que habrá final directa. Vamos a ser 22 atletas compitiendo a la vez en una pista cubierta. Habrá muchos nervios, todo el mundo querrá estar delante y yo soy muy pequeñita, soy la que recibe los golpes normalmente. Voy con ese miedo porque ni en los mítines se aceptan tantas atletas".

Aunque su cabeza solamente tiene tiempo para pensar en Glasgow, su mirada ya va más allá en un 2019 apasionante y lleno de retos. "Hasta el 30 de marzo no voy a poder descansar porque después del Europeo me viene el Campeonato de España de cross, que me hace especial ilusión este año porque voy sin ninguna presión. Y después también tengo el Mundial de campo a través, ya que estoy clasificada directamente para el relevo mixto. Aún me queda mucho para poder tener unas pequeñas vacaciones".

Para el verano, como para todo atleta, el calendario viene marcado por esos Mundiales de Doha. "Es el gran objetivo y en principio será el 1.500, aunque tengo una competencia muy dura en España con Esther Guerrero, que se ha cambiado de distancia, más Solange Pereira y Marta Pérez. Ya el año pasado me quedé fuera de los Europeos de Berlín con la mínima hecha, no tuve ese premio pero acabé bien la temporada".

Además, añade que se siente más madura este año. "He entrenado más, estoy mucho mejor, tengo más base y creo que este verano estaré lista para poner las cosas mucho más difíciles".

Y como no puede ser de otra manera, aunque sea de reojo, ya mira con recelo el calendario de días que faltan para Tokio 2020, un objetivo que lleva preparando a conciencia con su entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de León, José Enrique Villacorta. "Sueño con Tokio 2020, entreno pensando en eso. Es un objetivo que está ahí, intacto y pase lo que pase este año, ese será el gran reto de la próxima temporada".

Cristina Espejo también ha tenido tiempo de repasar un poco la actualidad del atletismo español, con especial atención a la irrupción de nuevos talentos. "Están empezando a reciclar nuestro atletismo. Las que son más mayores no se terminaban de marchar, pero porque tenían el nivel de seguir yendo a los campeonatos", cuenta.

"Pienso en Nuria Fernández, por ejemplo, que este año hubiera podido acabar siendo campeona de España, tiene el nivel. Pero han sido ellas mismas las que nos han dicho que teníamos que ser nosotras las que teníamos que coger el relevo y dar ese paso adelante. Es muy importante que talentos tan jóvenes estén despuntando tanto. Y además es algo muy necesario"

Antes de despedirse de esta charla con la Agencia EFE, la atleta del Playas de Castellón se 'moja' y ve a la selección colgándose "ocho medallas en Glasgow". Es su pronóstico, el de una campeona de España que sonríe, que se ilusiona y que sueña con ese Europeo que arranca en apenas dos días.