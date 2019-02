PNV cree que la testifical de Urkullu no condicionará su relación con PDeCAT

Bilbao, 27 feb (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado este miércoles que el lehendakari, Iñigo Urkullu, declarará "la verdad" sobre lo que ocurrió cuando intentó mediar entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el Gobierno y ha descartado que su relato como testigo vaya a condicionar la relación de PNV y PDeCat.

"Quienes conocemos a Iñigo Urkullu sabemos que va a decir toda la verdad y nada más que la verdad y que, además, lo hará con detalle y precisión", ha dicho Ortuzar a preguntas de los periodistas en una conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", donde ha presentado al alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran,

De esa manera, el presidente del PNV ha incidido en que el lehendakari "es metódico y perfeccionista y seguro que -en su testifical en el juicio del procés- lo va a hacer con la vista puesta en ayudar, como él mismo aseguró".

Ortuzar ha considerado, además, que la declaración de Urkullu sobre su intervención cuando intentó mediar entre los gobiernos catalán y español "no va a marcar la relación del PNV con el PdeCat", como tampoco "lo va marcar este juicio", que para su partido "no tiene transcendencia política" porque en realidad, ha opinado, "no debía de haberse producido".

De esa manera, ha descartado que sus efectos vayan a tener repercusión en la política que haga el PNV.

"Los partidos políticos catalanes tienen su propia vía y nosotros tenemos la nuestra; nos respetamos y cada uno, en su forma de ver y de entender, sabe lo que es mejor para su país y ambos entendemos que la vía para la solución de los conflictos es el diálogo", ha concluido.