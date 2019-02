Cerca de 2,5 millones de personas en España realiza labores de voluntariado

Madrid, 27 feb (EFE).- Cerca de 2,5 millones de personas en España (el 6,2 % de la población) realizan labores de voluntariado, una cifra que es algo superior respecto al año pasado pero en general se mantiene estable, sin grandes cambios.

Así lo han puesto de manifiesto hoy representantes de la Plataforma Estatal del Voluntariado en la presentación del informe anual sobre voluntariado, que indica que alrededor del 63 % es mujer y el 47 %, hombre.

La directora de la Plataforma, Mar Amate, ha expuesto el perfil de la persona voluntaria y se trata de una mujer de entre 26 y 34 años, con un nivel de estudios y estatus social altos, al igual que otros años.

Además, los roles de género también están presentes en este ámbito, tal y como ha explicado Amate, ya que las mujeres optan más por el voluntariado educativo y sociosanitario y los hombres por el relacionado con el deporte, la protección civil y la cooperación.

En este año lo que sí disminuye del 7,3 % al 3,7 % son los voluntarios con menores de 14 años en casa, una circunstancia sobre la que la Plataforma no ha concretado las posibles causas. "¿Por qué ocurre? no lo sabemos, tenemos nuestras hipótesis pero no lo podemos confirmar", ha apuntado Amate.

Según el presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, un tercio de la población, unos doce millones de personas, tiene la intención o quiere hacer voluntariado y no se anima por varios motivos: o bien le falta tener una causa muy clara en la que implicarse, o información, o bien no tiene tiempo.

El informe presentado hoy, realizado a partir de 1.500 encuestas entre la población en general, incide en cómo percibe la sociedad el voluntariado y muestra que para los jóvenes supone una herramienta de transformación social, y a medida que las personas "van cumpliendo años" se vuelven más escépticas.

El 18,3 % de los encuestados considera a los voluntarios "interesados", el 14.9 % les califica de "ingenuos", en tanto que el 66,6 % opina que son personas que "quieren cambiar la sociedad".

La mayoría de los voluntarios argumenta razones solidarias para ejercer su actividad, seguidas de la inquietud de hacer cosas nuevas, o relacionarse con otras personas.

El informe recoge datos de Eurostat, que muestran que Noruega es el país con más voluntarios en Europa, el 48 % de su población lo es, donde destacan también países como Holanda, Luxemburgo, Dinamarca o Suecia, entre otros.

En el acto, Poyato ha animado a los ciudadanos a utilizar la aplicación 'Voluncloud', que tiene como objetivo conectar "el deseo y las ganas de la gente" que quiere hacer voluntariado con las organizaciones.