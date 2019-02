Artadi censura las "calumnias" de Cs y les agradece que hablen de Puigdemont

Barcelona, 27 feb (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afeado este miércoles a los diputados de Ciudadanos que "se dediquen a calumniar públicamente todo el día" y les ha agradecido que pongan al expresidente catalán Carles Puigdemont "en el centro del debate político en Cataluña".

En la sesión de control al Govern que tiene lugar en el Parlament, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha preguntado al Ejecutivo "si está apoyando económicamente a un fugado de la Justicia", en referencia a Puigdemont, que se encuentra en Bélgica.

Carrizosa ha advertido a Artadi de que si el Govern "invierte el dinero de los catalanes para los fugados" estaría incurriendo "no solo en un delito de malversación, sino también de encubrimiento", ya que estaría ayudando "a un fugado de la Justicia a que haga efectiva su fuga".

Pero es que "no está fugado", ha señalado Artadi, que ha recordado que el grupo naranja, liderado por Inés Arrimadas, fue este domingo a Waterloo a decirle a Puigdemont que la república catalana "no existe" y que "no hay rincón en Europa donde el separatismo nos diga que no podemos ir".

La consellera ha sostenido que si efectivamente el expresident estuviera fugado los diputados de Ciudadanos no serían capaces de encontrarlo, y ha respondido a Carrizosa que ni Puigdemont tiene un sueldo pagado por la Generalitat ni el Gobierno catalán paga la Casa de la República -sede del Consejo por la República, un organismo privado con sede en Bélgica-.

Artadi ha dicho que el personal y las condiciones de las que goza Puigdemont en su calidad de expresidente son las que marca la ley, y ha reprochado acto seguido que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que no siga las normas, en alusión a la decisión que tomó de rechazar dotar de escolta a Puigdemont. EFE