Ambrós: "Debutar en un Europeo me da respeto pero no miedo"

Zaragoza, 27 feb (EFE).- El atleta aragonés Dani Ambrós, que correrá los 60 metros en los Europeos de Glasgow que comienzan el próximo viernes 1 de marzo, ha declarado que debutar con la selección absoluta en una gran cita le da "un poco de respeto pero no miedo".

"No tengo experiencia en un absoluto pero sí tengo en campeonatos Europa y Mundiales de categorías inferiores. Ya no es la experiencia de tener los nervios del primer campeonato o qué tal me va a salir. Estaré tranquilo e intentaré competir a gusto. Mi punto fuerte es que no me pongo nervioso y siempre voy relajado", ha asegurado a EFE.

A este respecto, ha desvelado que es "un poco echado para adelante" así que no ha hecho falta ningún consejo psicológico por parte de Esther Lahoz, su entrenadora, porque tiene experiencia y ha competido con gente muy superior a él.

Dani Ambrós, que logró la medalla de bronce en el Campeonato de España en la prueba de 60 metros, ha recordado que optaba a pasar a la final y a realizar mejor marca personal porque su prueba son los 200 metros y que por eso no se esperaba lograr una medalla.

"Los 60 lisos no son mi prueba y haber hecho marca está muy bien", ha señalado el velocista que cree que en esta carrera le falta una salida más explosiva en los treinta primeros metros.

"Tengo que mejorarlos porque soy más de lanzado, lo demás me sale solo. Tengo que intentar una salida explosiva y mantener el tronco abajo", ha añadido.

El corredor del Alcampo Scorpio 71 ha explicado que Esther Lahoz, le ha aconsejado "tener el tronco abajo y empujar fuerte en salida" y que lo único que le falta es "aplicarlo a la carrera".

El objetivo de Daniel Ambros es bajar de 6.70 en Glasgow, una prueba en la que considera que hay "mucho nivel". Aún así su apuesta es hacerlo "lo mejor posible" y considera que bajar de ese tiempo sería "una muy buena marca".