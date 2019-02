Alkorta ve a Yeray-Iñigo pareja de selección, "canela en rama" en el Athletic

Lezama , 27 feb .- Rafa Alkorta se felicitó en una entrevista a EFE por el buen momento por el que pasa el Athletic Club, del que es director deportivo desde finales de años, y destacó especialmente a los centrales Yeray Álvarez e Iñigo Martínez, una pareja, a su juicio, "Top", de selección y que para el equipo bilbaíno es "canela en rama".

El excentral internacional repasa lo que le está suponiendo la experiencia y la actualidad del club rojiblanco desde la perspectiva de su cargo de máximo responsable de la parcela deportiva

Pregunta: ¿Que tal la experiencia?

Respuesta: Llevo toda la vida en el fútbol y no hay nada que me sorprenda, estoy cómodo y me gusta lo que hago. Lo más positivo es poder trabajar en el club de tu vida, en el Athletic.

P: Llegó en una situación complicada para el primer equipo. Se agradecerá esta buena racha de resultados con Gaizka Garitano.

R: Todos sabemos que, si el primer equipo va bien, todo se ve de otra manera y nos ha ayudado mucho. Es mejor trabajar cada día que pasa con una sonrisa que no con el miedo que teníamos al principio porque, no nos olvidemos, estábamos en descenso.

P: Los números de Garitano son de Champions

R: Ha entendido desde el primer momento lo que necesitaba el equipo. Ha sabido aprovechar el buen equipo que tiene, porque es una buena plantilla, y le ha salido bien. El equipo está con mucha confianza y le ha dado la vuelta en un tiempo récord. Nadie esperaba que en dos meses íbamos a estar diez puntos por encima del descenso.

P: Y eso conlleva hablar sobre la renovación del técnico de Derio. ¿Han comenzado la negociaciones o ya hay fecha para ellas?

R: La fecha no te la podría decir, pero que vamos a entrar ya. Lo teníamos claro y estábamos esperando a una cierta estabilidad.

P: Contrato corto o largo en el tiempo?

R: Lo tenemos que estudiar. Cuando hablemos con él valoraremos lo mejor para el Athletic y para él. Ahora no tengo nada en la cabeza.

P: En cuanto a jugadores y renovaciones, el primer nombre que sale es el de Aritz Aduriz.

R: De la lesión va a volver bien. Así que solo esperamos a sentarnos con él y seguir disfrutando de él.

P: Como central de carrera acreditada, ¿recuerda algún '9' de esa categoría en el Athletic?

R: Nueves hemos tenido muy buenos. Con los que yo he jugado en el Athletic han sido muy buenos, desde 'Cuco' (Ziganda) a Isma (Urzaiz), pero estamos hablando de un jugador diferente porque ha sido muy tarde cuando ha explotado. Y estos últimos años son los mejores que yo he visto en el Athletic. Tiene una mentalidad tan fuerte, tanta confianza y se conoce tan bien que la edad nunca ha sido un problema para él.

P: ¿Y sobre otras renovaciones (Susaeta, Iturraspe, Mikel Rico y los cedidos Etxeita y Sabin Merino)?

R: Hasta que no me siente con el entrenador del resto todavía no puedo hacer ninguna valoración.

P: Dentro de la primera plantilla el buen momento de forma es general, pero el de los centrales especialmente. Ve a Iñigo Martínez asentándose en la selección?.

R: Sin ninguna duda y desde hace tiempo. Y a Yeray (Álvarez) no le quedará mucho. Ahora mismo, posiblemente, estén entre las tres mejores parejas de centrales de la liga española. Y creo que son los que ha elevado el nivel de manera impresionante y han dado confianza y solidez al resto del equipo. Desde luego que están a un nivel Top. Tener una pareja de centrales buena es canela en rama.

P: ¿Dónde ve al equipo al final de la temporada?

R: Yo creo que vamos a pelear por estar en Europa.

P: No le importa hablar de Europa. A Garitano no parecía gustarle mucho hace poco aunque con los resultados ha cambiado algo?

R: Lógicamente, pero nadie tiene ningún tipo de problema. Y yo sí creo que el equipo está ahora para pelear por Europa.

P: Hablamos Lezama y de su proyecto. ¿Como va tomando forma?

R: Quiero hacer jugadores profesionales que se ganen la vida en Primera. Al Athletic no van a llegar todos, pero lo que no quiero es que se pierdan en categorías inferiores.

P: ¿Qué idea maneja sobre el equipo femenino?

R: Tendrá un director deportivo y un entrenador o entrenadora y yo ahí me meto poco. Estamos encantados con que jueguen en San Mamés y llenen San Mamés y lo que intentamos es apoyarlas en todo.

P: ¿Que le gustaría decir, cuando deje de ser director deportivo dentro de unos años, que ha conseguido?

R: Me gustaría que se dijera que ha sido honesto y justo con los jugadores y que he intentado ayudar a los chicos. Lo que me hace ilusión es ganar. La formación es lo primero, pero si formo ganando mejor. Que cada uno gane en su categoría tiene mucho valor porque el Athletic tiene mucho valor. A cada torneo vamos a ir a ganarlo.

P: ¿Y ganar un título con el primer equipo?

R: Sería lo máximo. Ganar con nuestra filosofía no tiene nada que ver con el resto del mundo. Me gustara ganar un título sobre todo para recordar al mundo que hay un equipo que con esta filosofía puede ganar incluso al Barça como en la Supercopa (de 2015).