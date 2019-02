Alkorta: "Salvo contra el Athletic, siempre quiero que gane el Madrid"

Lezama , 27 feb .- Rafal Alkorta, excentral internacional del equipo blanco y ahora director deportivo del Athletic Club, recordó en una entrevista a EFE que, salvo cuando juega contra su equipo, siempre quiere que gane el Real Madrid y espera que elimine este miércoles al FC Barcelona en el clásico de semifinales de Copa del Rey de esta noche en el Santiago Bernabéu.

"Espero que gane el Madrid, que es mi segundo equipo. Me alegro mucho por los éxitos del Madrid. He sido parte de ese equipo, tengo muchos amigos allí y, siempre que no sea contra el Athletic, me gusta que gane", dijo Alkorta que disfruta con los éxitos blancos.

"Disfruto cuando gana la Champions. Formar parte de un club que ha ganado todas esas Champions (13) es mucha suerte y yo la he tenido", añadió el exjugador bilbaíno, "muy agradecido" a la entidad blanca por su comportamiento hacia él.

"Siempre he estado muy agradecido a cómo me trataron, al respeto que me tuvieron cuando me fui porque entendieron que quería volver aquí, que era mi casi, mi vida. Siempre quiero que gane y en un clásico mucho más, claro", añadió.

Alkorta espera ver al Madrid en la final de la Copa del Rey, no le descarta en LaLiga, aunque reconoce que la tiene difícil, y cree que es el rival más temido en la Liga de Campeones.

"Bueno, con el Madrid nunca se sabe. Lo que sí intuyo es que en Champions no le quiere ver nadie. Cuando se pone en 'modo Champions' hay que tener cuidado porque es un equipo muy bueno. Aunque en liga lo van a tener muy complicado", resumió como ve al conjunto blanco para lo que queda de temporada.