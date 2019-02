Alcalde de Valladolid muestra la contaminación en 4º día de cortes de tráfico

Valladolid, 27 feb (EFE).- El casco histórico de Valladolid afronta este miércoles el cuarto día con restricciones al tráfico de vehículos debido a los elevados índices de contaminación que el alcalde, Óscar Puente, ha ejemplificado mostrando los filtros que miden las partículas en suspensión en las estaciones medidoras y que aparecen totalmente negros.

Este pasado domingo el Ayuntamiento de Valladolid decidió cortar el tráfico al centro de la ciudad debido a los altos niveles de partículas en suspensión (PM 2,5) y que están por encima de los niveles de riesgo para la población.

Las previsiones meteorológicas no son buenas y apuntan a que continuarán las altas temperaturas (rondan los 20 grados de máxima) y no se esperan lluvias, por lo que el Ayuntamiento mantiene su decisión de restringir el tráfico en el centro de la ciudad.

Quedan al margen de esta medida los vehículos de transporte colectivo, como los autobuses municipales, y escolar, los de emergencias, los de residentes en las zonas afectadas y los dispongan de los distintivos de cero emisiones y "eco".

Tampoco afecta a los vehículos de personas con movilidad reducida y los que prestan servicios esenciales o funerarios.

La decisión de cortar el tráfico está recibiendo fuertes críticas en Valladolid, especialmente de los empresarios y de grupos de la oposición, como el PP y Ciudadanos, que apelan a adoptar otro tipo de medidas porque el corte al tráfico no es la solución para ellos.

Ante estas críticas, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha decidido colgar en su perfil de Twitter un vídeo en el que muestra un filtro limpio que se colocan en las estaciones medidoras y que, después de 24 horas, aparece totalmente negro, y esa contaminación es lo que respiran los ciudadanos, ha advertido Puente.

"Esto es lo que estamos respirando, conviene que lo sepamos y a veces una imagen vale más que mil palabras. Y cuando se habla y se dicen las cosas que se dicen, a veces se dicen desde el desconocimiento", explica el alcalde.

Además, el regidor muestra una cinta que recoge depósitos de partículas de cada hora y muestra picos "auténticamente alarmantes".

Ante esta situación, el Ayuntamiento "no puede mirar hacia otro lado", advierte el alcalde, quien añade en el vídeo que el Consistorio aprobó un protocolo con una serie de actuaciones y va a seguir actuando de forma responsable en defensa de la salud de los vallisoletanos.

"La alternativa es la que ya conocíamos, que es la de no medir, no informar y no hacer nada. Pero nosotros medimos, informamos y tomamos decisiones, siempre pensando en la salud de los ciudadanos", explica en el vídeo que apenas una hora ha superado las 3.000 reproducciones.