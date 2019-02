Abogada de "presos políticos" en Nicaragua denuncia proceso en su contra

Managua, 27 feb (EFE).- La abogada defensora de decenas de "presos políticos" en Nicaragua, Yonarqui Martínez, denunció este miércoles que el Poder Judicial inició un proceso legal en su contra sin haberla notificado, lo que constituiría una falta contra el debido proceso.

Martínez informó de que el juez Sexto del Distrito Penal de Audiencia, Henry Morales, programó una comparecencia para este miércoles pero que no fue notificada, y que su ausencia podría servir como excusa para girar una orden de captura en su contra.

"No se me notificó audiencia ante el juez; sin embargo, por información extraoficial, responsablemente me presento, para que no me giren orden de captura", dijo Martínez, a periodistas.

Desde abril pasado, Martínez es conocida en Nicaragua como "la abogada de los presos políticos", ya que ha defendido a decenas de manifestantes que el Gobierno acusa de "terrorismo" y otros delitos, muchos de forma gratuita.

La abogada, que ha denunciado amenazas en su contra, afirmó que "la persona que me está acusando es una funcionaria del Poder Judicial", y pidió a los nicaragüenses apoyo moral.

"Oren por mis hijos, yo soy madre soltera, madre de 4 menores de edad por los que tengo que velar, y voy a enfrentar a la justicia, no tengo por qué no comparecer, voy a comparecer valientemente y sólo espero sus oraciones", dijo Martínez, en un vídeo difundido por redes sociales.

Este mismo miércoles decenas de manifestantes fueron sacados de prisión y llevados a sus casas, horas antes de que sea instalada una negociación entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis que abate al país.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA).