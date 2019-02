Wawrinka debuta con triunfo sobre Harrison y se clasifica a octavos de final

Acapulco , 26 feb .- El suizo Stan Wawrinka derrotó este lunes por 6-4, 7-6(6) al estadounidense Ryan Harrison y se clasificó a los octavos de final del Abierto Mexicano de tenis, torneo categoría 500 de la ATP que se juega en cancha dura.

Wawrinka, ganador de tres torneos 'Grand Slam' (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) necesitó solo 36 minutos para llevarse el primer set; quebró en el primer juego y a partir de ahí mantuvo su servicio para llevarse la manga.

En el segundo hubo roturas de servicio por ambos lados; Harrison vino de atrás y empató 4-4, lo cual obligó a la decisión en un tie break ganado por el suizo que si bien mostró efectividad con su revés a una mano y su 'drive' por momentos se desconcentró.

"Me siento bien , saludable luego de meses con problemas, la gente de Acapulco siempre me recibe con cariño y me encanta jugar aquí", dijo Wawrinka que en la fase de los 16 mejores irá contra el estadounidense Steve Johnson, vencedor por 7-5, 7-5 del batallador mexicano Gerardo López.

Apoyado por su gente, López se creció ante el séptimo favorito que debió mostrar su mejor tenis para imponer condiciones con la mínima diferencia de un quiebre a favor en cada set.

El estadounidense Fraces Tiafoe, sexto preclasificado, necesitó venir de atrás para derrotar por 3-6, 6-4, 6-3 al australiano Jordan Thompson.

Sin respeto por el mejor ránking del rival, Thompson quebró temprano y se llevó el primer set. Resistió pero Tiafoe sacó su mejor tenis y con un rompimiento en los finales del segundo set emparejó el duelo que ganó con un saque más seguro en el tercer set.

Tiafoe enfrentará en octavos al ganador entre los estadounidenses Emilio Nava y Mackenzie McDonald, quienes jugarán mañana.

En otros duelos de hombres, el australiano John Millman, octavo favorito eliminó al español Marcel Granollers por 6-4 6-4 y el alemán Peter Gojowczyk al italiano Federico Gaia por 5-7, 6-4, 6-2.

La puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica, dio la nota en el concurso de mujeres al derrotar por 7-5, 4-6, 6-0 a la griega Maria Sakari, sexta favorita.

Puig, de 25 años, salió adelante después de una lucha de 61 minutos en un primer set peleado y aunque perdió el segundo, fue paciente y barrió a la europea en el tercero para pasar a octavos, etapa en la que enfrentará a la china Yafan Wang, ganadora por 6-2, 6-2 de la checa Marie Bouzkova.

En otros resultados, la británica Katie Bulter superó por 6-4, 7-2 a la suiza Conny Perrin, la croata Donna Vekic, tercera favorita, por 6-0, 6-3 a la japonesa Misaki Doi y la brasileña Beatriz Hado por 6-0, 6-2 a la rumana Irina Bara.

Mañana seguirá el torneo con el cierre de la primera ronda y el debut de los favoritos del torneo, el español Rafael Naval, contra el alemán Mischa Zverev, en el cuadro de hombres y la estadounidense Sloane Stephens ante la francesa Pauline Parmentier, en el de mujeres.