Verdasca: "Nada es sencillo, pero intentaremos ganar en casa al Almería"

Zaragoza, 26 feb (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Diogo Verdasca ha explicado en una rueda de prensa este martes que el choque en La Romareda ante el Almería será una oportunidad para empezar a sumar de nuevo de tres en tres "delante de la afición", a pesar de ser un "partido complicado", como todos los de la Segunda División.

"Afrontamos cada partido para ganar. El ejemplo está en el año pasado, en el que ganamos muchos partidos seguidos y también se puede hacer este año. En el fútbol nada es fácil, pero lo vamos a intentar cada partido, empezando este domingo contra el Almería", ha recalcado el central portugués.

El defensa gozó de una nueva ocasión ante Osasuna para convencer a Víctor Fernández después de que Alberto Guitián tuviera que retirarse a la media hora de partido.

A pesar de ese contratiempo, y de la expulsión de Íñigo Eguaras, el Real Zaragoza volvió a demostrar que no le pesa llevar la responsabilidad del juego, aunque con serios problemas para demostrar esa superioridad en el marcador.

"Es normal no haber jugado como siempre porque estuvimos con un jugador menos, así que no se puede pedir a un equipo que haga lo mismo que hace con once jugadores. Sin Eguaras, intentamos seguir siendo los dueños de la posesión porque, con uno menos, teníamos que controlar el partido, y además jugando en un estadio como El Sadar es muy complicado ya que no todos los equipos lo consiguen. Nosotros lo hicimos, pero no tuvimos la suerte de marcar", ha subrayado Verdasca.

Por este motivo, ha asegurado el luso, el equipo no se esperaba la derrota en tierras navarras, y ha asegurado que todavía quedan "muchos partidos" para ir amarrando victorias en el casillero.

Uno de los señalados después del duelo entre el Real Zaragoza y Osasuna fue el ariete 'blanquillo' Álvaro Vázquez quien, de nuevo, encontró serios problemas para derribar el muro del rival.

"Los compañeros le damos ánimos a Álvaro. No está teniendo mucha suerte con los tiros pero sabemos que es un delantero que trabaja mucho por el equipo y siempre está buscando el gol. Siempre se le ve con ganas de marcar y nosotros tenemos mucha confianza en que lo conseguirá", ha manifestado Verdasca sobre la falta de puntería del delantero catalán.