Valverde:"Tenía muchas ganas de ganar ya con el arcoìris"

Jebel Hafeet , 26 feb .- Alejandro Valverde (Movistar), ganador de la tercera etapa del Tour de los EAU en la cima de Jebel Hafeet señaló en la línea de meta que "ya tenía ganas de estrenar el maillot arcoìris con una victoria".

"Esta es mi primera victoria con el maillot de campeón del Mundo, es especial por ello y tenía muchas ganas de lograrla. Me he encontrado muy bien, pero ha sido difícil el ascenso final por el viento, he tenido que dosificar, pero en la recta tuve fuerzas para rematar".

Valverde explicó que el líder Primoz Roglic arrancó "demasiado pronto", lo que le permitió jugar sus bazas ganadoras, con paciencia y con experiencia del año 2018 en este mismo escenario.

"Vi que Roglic atacaba tal vez demasiado pronto, regulé mis fuerzas y arranqué justo donde el año pasado. Ha sido importante conocer la llegada por la pasada edición".

Respecto a sus opciones en la general, Valverde de momento no quiere hablar de presión.

"Vamos a ver si se puede lograr la victoria, si es posible, bien, si no, tampoco pasa nada".