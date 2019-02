La secretaria general de Podemos en Toledo renuncia tras 3 meses en el cargo

Toledo, 26 feb (EFE).- La secretaria general municipal de Podemos en Toledo, Xoana Bastida, ha renunciado a su cargo tres meses y medio después de haber sido nombrada tras el proceso de elección de secretarios generales en los municipios de Castilla-La Mancha.

En una carta, Xoana Bastida ha explicado que hace algún tiempo que se siente "cada vez más lejana" del proyecto de Podemos, sobre todo a raíz de la "deriva" sufrida tanto en la participación de Podemos en las instituciones -con relevancia en Castilla-La Mancha- como en sus mecanismos internos de transparencia, representación y funcionamiento.

No cree que deba seguir representando a Podemos porque el camino por el que debe avanzar el partido para "crear una nueva mayoría social que cobre conciencia de quiénes la están parasitando realmente" se ha "torcido" y por tanto se desvía de la ruta y "cambia el destino final".

En su opinión y tras tres años dedicada al proyecto de la formación morada en la ciudad de Toledo, el partido "ya no practica muchos de los principios" de horizontalidad, transparencia y "participación no manipulada" que determine estrategias políticas y "no sirva solo para ratificar decisiones ya tomadas por la cúpula", ha criticado.

Para Xoana Bastida, la deriva interna de Podemos ha hecho que se lleguen a imponer "tics autoritarios que ni siquiera parecen darse en los partidos tradicionales".

Bastida ha apuntado que se siente "orgullosa" de pertenecer a una formación que a nivel nacional "ha obligado al Gobierno socialista a elevar sustancialmente el salario mínimo interprofesional", pero sin embargo en el Ejecutivo castellanomanchego se pregunta si realmente Podemos está representando a los que le votaron en las pasadas elecciones autonómicas.

"Me respondo de inmediato que no", ha aseverado, porque a su modo de ver los votos de la ciudadanía colocaron a Podemos en una situación "de bisagra" dentro de la política regional y le tocó "una excelente mano de cartas".

Pero "si los ases se utilizan para asegurarse puestos en el Gobierno, con todas las prebendas materiales y de prestigio que eso supone para las personas que los ocupan, ya no pueden intercambiarse por mejoras reales para la ciudadanía", ha lamentado.

Eso convierte a los cargos, ha agregado, en "un animal domesticado a cambio de comida y bienestar que ya no impone respeto a nadie, y menos a su domador".