Roglic:"Valverde estuvo muy fuerte, no pude ganar"

Jebel Hafeet , 26 feb .- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo), líder del Tour de los Emiratos, admitió la fortaleza del español Alejandro Valverde en el desenlace de la tercera etapa del Tour de los Emiratos con final en Jebel Hafeet, donde el murciano estrenó con victoria el maillot arcoíris.

"Es cierto que he intentado ganar la etapa y reforzar el maillot rojo, pero Valverde estaba muy fuerte y ha merecido el triunfo", dijo Roglic en meta.

"Era la primera vez que venía a este escenario, no lo conocía y Valverde sí, no sabemos qué hubiera pasado de conocerlo, ahora no se puede plantear. Lo más importante es que hemos demostrado que tenemos un equipo súper fuerte", añadió.