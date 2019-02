El PSOE desacredita las conclusiones del PP en la Comisión de Partidos

Madrid, 26 feb (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha desacreditado por completo el informe de conclusiones que el PP quiere aprobar el jueves sobre el trabajo de la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, al reprobar el funcionamiento de este órgano promovido por el PP.

Gil ha señalado en rueda de prensa que la comisión fue creada hace año y medio por el PP para indagar en las finanzas de todos los partidos, menos el suyo, pese a que es el "único partido que está condenado por financiarse de manera irregular".

Ha asegurado que la comisión nació ya con una conclusión "que no es otra que la falta de respeto del PP a esta Cámara, a nuestro sistema democrático y a la inteligencia de todos los españoles".

De esta manera ha confirmado que el PSOE continuará con su política de no participar en los trabajos de la comisión, ni siquiera en su última sesión que celebrará el próximo jueves.

Como tampoco colaborará con la otra comisión de investigación puesta en marcha por el PP en el Senado sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no podrá desarrollarse por la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral.

No obstante, el PP pretende aprobar el próximo viernes, cuatro días antes de la disolución del Senado, el plan de trabajo de la comisión, que será imposible activar, al menos en lo que se refiere a las comparecencias.

Ander Gil considera que "no es serio" mantener la aprobación del plan de trabajo cuando se sabe que la legislatura está agotada, por lo que el PSOE no presentará ninguno, como sí han hecho PP, ERC y Cs, ya que no quiere "contribuir" a un "juego" que a su entender "no se explica muy bien" porque no tendrá "ninguna utilidad".

Además, el portavoz socialista ha negado cualquier complicidad o pacto oculto con el PP para evitar que Sánchez acuda al Senado para declarar sobre esta tesis a cambio de que tampoco lo haga en el Congreso el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha dicho que el "único conchabeo" que ha habido es el de Casado y Rivera con Abascal en la manifestación de la Plaza de Colón de Madrid.