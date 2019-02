Las protestas contra reelección de Buteflika crecen y se amplían en Argelia

Argel, 26 feb (EFE).- Miles de estudiantes salieron hoy a las calles de Argelia para protestar contra la candidatura a un quinto mandato del presidente, Abdelaziz Buteflika, en la segunda jornada de movilización masiva en apenas cinco días.

A la convocatoria, que tuvo amplio eco en todas las universidades del país, se sumó este martes el Movimiento Social por la Paz (MSP), el principal grupo islamista autorizado en Argelia, que instó al régimen a escuchar las demandas populares y retirar el nombre del anciano mandatario, gravemente enfermo desde 2013.

En un comunicado distribuido a los medios tras la celebración de un comité general, la formación advirtió de que se debe "evitar que el país se aventure por un camino que pueda comprometer su seguridad y estabilidad".

En la nota, el partido que lidera Abderrazak Makri felicitó, además, al pueblo argelino y en particular a los jóvenes por haber puesto en marcha un "movimiento pacífico y civilizado" contrario a este quinto mandato, que considera lesivo para el futuro inmediato y a largo plazo de la nación norteafricana.

Ese mandato constituye "una amenaza real para Argelia, ya que la idea de persistir en imponerlo como un hecho consumado conducirá a nuevas crisis y tensiones", agregó.

"Es necesario continuar con la resistencia pacífica en distintas formas para derrotar a quienes agitan las tensiones y pretenden dinamitar la dinámica popular", concluyó.

En este ambiente de creciente tensión urbana, miles de jóvenes volvieron a tomar el centro de la capital al grito de "¡Márchate, márchate!", "¡No a un quinto mandato!" y "No tememos a la Policía y a los agentes, no pararemos, no pararemos".

Lemas secundados por los cientos de personas que se asomaron a los raídos balcones, a las azoteas y a las ventanas de una ciudad que observa atónita la mayor movilización popular que se recuerda en la última década.

"Estamos ya cansados de tanto Buteflika, Argelia necesita ya un presidente que gobierne de verdad y que nos ofrezca un futuro. Tenemos vergüenza", explicó a Efe Alí, un estudiante de arquitectura que protestaba en la avenida Didouche Mourad.

Como el pasado viernes, el grueso de la marcha comenzó en esta arteria principal de la ciudad y avanzó hacia la céntrica plaza del Primero de Mayo, vigilada en todo momento por miles de policías, unidades antidisturbios, helicópteros y agentes de los servicios secretos infiltrados y armados.

La pretensión de los organizadores era avanzar hacia las sedes del Gobierno y de la Presidencia, pero fueron frenados por un grueso cordón policial, que recurrió a la violencia para reprimir a los manifestantes, según confirmaron a Efe varios testigos.

"Me alegra que la gente se anime a salir a la calle y que otros compañeros lo hayan hecho en otras ciudades. Los argelinos llevamos mucho tiempo callados y necesitamos gritar", subrayó Amira, una joven estudiante de arte tocada con el hiyab.

A su alrededor, un amplio grupo de compañeros entonaban otros cánticos, como "Círculo de poder asesino", "Argelia, libre y democrática" y "Ni Bouteflika, ni Said", en alusión al hermano del presidente, al que consideran el verdadero líder del país junto a un puñado de militares.

Manifestaciones similares se repitieron en ciudades grandes como Orán, Batan, Constantina y en las principales localidades de la Cabilia, pulmones de un movimiento que parece crecer de día en día pese a las advertencias del Gobierno y la casta militar que domina las instituciones.

Las protestas tuvieron lugar este martes en ausencia del propio Buteflika, quien el domingo fue trasladado a un hospital de Suiza para someterse a lo que el "círculo de poder en Argelia" califica de "revisiones médicas rutinarias".

En el poder desde 1999, el mandatario, de 81 años, sufrió en 2013 un agudo "accidente cardiovascular" que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente.

Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said, y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministro o de visitas de altos dignatarios extranjeros.

Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.

Pese a las criticas por aferrarse al poder a pesar de su deteriorado estado de salud, el mandatario confirmó el domingo pasado que optará a la reelección por quinta vez consecutiva en las elecciones previstas para el próximo 18 de abril.