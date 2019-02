La justicia reconoce a Javier Reverte compatibilidad entre pensión y trabajo

Madrid, 26 feb (EFE).- Tras más de tres años pidiendo que sea compatible el cobro de las pensiones de jubilación con la percepción de los derechos de autor, la justicia ha dado "plenamente" la razón al escritor Javier Reverte, y no solo le reconoce que esto no es incompatible, sino que obliga a la Seguridad Social a devolverle los 150.000 euros de la multa que le impuso.

Según ha confirmado a Efe el escritor madrileño (1944), un juzgado de lo social le ha dado la "razón plenamente" a la denuncia que hizo hace tres años después de que la Seguridad Social le demandara el pago de una multa de 150.000 euros por considerar que era incompatible continuar con su labor como escritor mientras que cobraba la pensión que le correspondía por trabajar más de 40 años como periodista.

"He tenido tres años y pico esa especie de losa en la cabeza que no me dejaba escribir tranquilo, he tenido que vender un piso que era para mis hijos, en fin una serie de cosas que no son agradables y sobre todo cuando sabes que es por una injusticia absoluta. Que prohíban a un español del siglo XXI escribir libros porque les quitan la pensión me parece un delito y por fin se está viendo la luz y los tribunales está cooperando bien, por lo menos el mío, y creo que cada vez más hay que creer en la justicia", ha dicho el autor de obras como "El sueño de África".

Pero para el madrileño, más allá de que reconozcan esta compatibilidad, lo "esencial" es que la actual ley - el Real Decreto-ley 26/2018 que plantea un 40 % de los 75 puntos del Estatuto del Artista y que será aprobado previsiblemente en el último consejo de ministros del gobierno socialista- "no contempla en absoluto" la devolución del dinero que "están pagando por la penalización". "Y esta sentencia anula absolutamente esa penalización con todas las consecuencias inherentes", ha puntualizado.

En la actualidad Reverte estaba pagando 2.000 euros al mes ya que aceptó asumir a plazos el pago de los 121.000 de penalización. "Acepté pagarlo a plazos porque era más fácil, he tenido que vender una casa y no tenía ese dinero para pagarlo de golpe y encima me habían quitado 33.000 euros de pensión de todo un año, o sea un total de 150.000 euros. Los escritores no somos gente rica, no llegamos a esas cantidades tan insólitas", ha explicado.

Según ha contado, ahora está a la espera de que pasen cinco días, los que tiene la Seguridad Social para recurrir esta sentencia: "Pero sería absurdo si están preparando una ley que termina con esta injusticia que recurran contra mí".

Reverte, miembro de la plataforma "Seguir Creando" -formada por autores jubilados que reclaman el derecho a seguir cobrando su pensión y cobrar los derechos de autor por su trabajo- ha recordado a su compañero y amigo Antonio Fraguas "Forges", quien fue penalizado también al pago de 160.000 euros por este mismo asunto por tratarse de un autor "con 79 años cotizados", según afirmaba él mismo ante de fallecer hace apenas un año.

"Es una pena -ha concluido- que no lo haya vivido, la familia lo está pagando y ahora tiene donde agarrarse porque tienen esta sentencia. Yo estoy contengo porque estoy acostumbrado a luchar, me he pasado la vida luchando y cuando no estoy peleando por alguna cosa que considero justa casi me aburro".