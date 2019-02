Iberdrola dice que sólo una rentabilidad atractiva posibilitará inversiones

Madrid, 26 feb (EFECOM).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha indicado este martes que si se quieren efectuar inversiones en las redes previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) la rentabilidad que se tendrá que ofrecer a las compañías que tienen que hacerlas debe ser atractiva.

Sánchez Galán, durante la presentación a analistas en Londres de la actualización del plan estratégico de la compañía para el período 2018-2022, ha señalado que el Gobierno estima una inversión de 41.000 millones en redes y si esperan estas inversiones así como 100.000 millones en renovables, bombeo y almacenamiento, tienen que ofrecer algo atractivo porque, si no, no se va a invertir nada y el dinero no va a fluir.

No obstante, ha señalado que es positivo que sea una autoridad independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que no se ve influida por la política, la que decida esa cuestión.

Además, ha indicado que la CNMC ha optado por una metodología estándar y lo que debe hacer ahora es encajar con las cifras correctas para que sea suficientemente atractivo invertir en redes.

También ha señalado que es una buena noticia que el regulador haya optado por calcular la retribución basándose en el coste medio ponderado (WACC) y que no esté hablando de cosas que nadie está utilizando, como era la retribución basada en el bono al Tesoro a diez años más un diferencial.

Ha explicado que ahora de lo que se está hablando es si ese WACC, por el que la redes y generación, según la propuesta de la CNMC, se retribuirían con un 5,58 % y la generación renovable con un 7,09 %, es razonable.

Respecto a futuras compras, Sánchez Galán ha manifestado que, cuando Iberdrola, a la que se ha citado en informaciones como interesada en comprar la compañía de renovables X-Elio, hace algo, no hace ruido, y ha afirmado en el plan presentado este martes que todo el crecimiento es orgánico y no han contemplado ningún tipo de adquisición.

También se ha referido al plan de rotación de activos, dentro del cual Iberdrola ha llevado a cabo ventas por 1.200 millones y en el que quedarían por hacer desinversiones por 2.500 millones hasta 2022.