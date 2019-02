Gené: "Carlos Sainz es un digno sucesor si no vuelve Fernando Alonso"

Madrid, 26 feb (EFE).- Una nueva temporada echa a rodar en la Fórmula 1 y el piloto español Marc Gené (Sabadell, 1974) ya calienta motores. Probador en Ferrari, escudería que aspira al campeonato, no pierde de vista a los españoles. Al que aún está, Carlos Sainz, y al que de momento se ha ido, Fernando Alonso. EFE le entrevistó en exclusiva durante la inauguración del nuevo Wellness Store Technogym.

Pregunta: Es la primera temporada después de Fernando Alonso. ¿Cómo cree que lo va a vivir la Fórmula 1?

Respuesta: En España en particular seguro que Carlos Sainz nos va a dar muchas alegrías. Los tests han ido bastante bien de momento, veremos esta semana cómo va todo. Pero McLaren es fiable, que en los últimos años no era el caso. Fernando es irremplazable, pero quiero pensar que es un 'arrivederci', que nos veremos algún día. Mientras tenemos un gran piloto con Carlos Sainz.

P: ¿Cómo cree que va a ser la convivencia de Carlos Sainz y su compañero Lando Norris en McLaren?

R: Es una situación más cómoda para Lando que para Carlos. Siempre que hay un piloto joven que debuta, el más experto es el que tiene que demostrar por qué es el número uno del equipo. Pero a Carlos le he visto bien, tranquilo. Tiene que centrarse en lo suyo y no fijarse mucho en lo que hace su compañero de equipo.

P: Tiene esa dificultad de ser el principal piloto de McLaren y la de convivir con la sombra de Fernando Alonso. ¿Le ve capacitado mentalmente para sobreponerse todo ese tipo de situaciones y hacer una buena campaña?

R: La verdad es que sí. Él tiene también el apoyo de su familia, la experiencia de su padre. Ha pasado ya por tres equipos, lo cual es muy bueno porque te da un bagaje. Han sido además equipo ingleses, franceses, italianos... Tiene poco que demostrar, la verdad, porque lo está haciendo súper bien. Creo que es un digno sucesor si no vuelve Fernando, que espero que vuelva.

P: Están muy bien los Ferrari ¿no?

R: El debut que hemos tenido ha sido muy bueno. No sabemos dónde estamos, porque en estos tests no lo sabes, pero el coche es fiable. La semana pasada rodamos muchísimo, el coche responde bien a los pilotos. Estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas.

P: ¿Sorprende ver que están un paso por delante de Mercedes? Esa es al menos la sensación después de los primeros entrenamientos.

R: Esto lo dicen algunos, pero no lo sabe nadie, te lo juro. Nosotros sabemos lo que llevamos pero no sabemos lo que llevan los demás. Hasta la 'qualy' de Australia no podré contestar si estamos por delante o por detrás. Sabemos que estamos bien pero dónde estamos, no lo sabemos.

P: ¿Cómo cree que va a ser la temporada de Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1?

R: Tiene dos carreras míticas como son Indianápolis y Le Mans y va a estar muy focalizado en ambas, en Indianápolis en particular porque es la que quiere ganar para alcanzar la Triple Corona. A partir de Le Mans, con la vida ajetreada que lleva que siempre está haciendo cosas, tendrá luego un vacío. Veremos cómo lo va a llenar. Conociéndolo seguro que ya lo tiene claro porque es un estratega nato. Pero hasta junio no va a tener mucho tiempo para aburrirse.

P: ¿Cree que lo llenará con la Fórmula 1?

R: No lo sé. Huecos no los hay a día de hoy. Creo que de todos los coches que él ha conducido no hay ninguno que te dé la sensación de velocidad de un Fórmula 1. Nada lo puede igualar y más con los actuales, que van rapidísimo. Pero tiene que ser una opción válida, buena. Y a día de hoy obviamente no está.

P: ¿No ve entonces el suyo como un adiós definitivo?

R: Si la oportunidad se presenta estoy seguro que lo va a valorar. Pero hasta junio no. A partir de ahí no me extrañaría que mirase cómo está McLaren, cómo están otros equipos. Con Fernando nunca se sabe.