Figo: "Los vídeos no motivan ni más ni menos"

Madrid, 26 feb (EFE).- Luis Figo, ex futbolista del Real Madrid y del Barcelona, consideró que los vídeos motivacionales no tienen efecto en los futbolistas tras ser preguntado sobre el que ha lanzado el club azulgrana en la previa de duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

"Esos vídeos no motivan ni más ni menos, no tienen nada que ver. Cada uno hace lo que le da la gana. A mi no me parece mal, cada uno hace lo que le da la gana en su vida, cada uno asume su responsabilidad", declaró.

Figo no ve favoritos en el partido al tiempo que no sabe quién llega en mejor estado de forma de los dos: "No sé quién llega en mejor forma, mañana lo veremos. Yo creo que al final en un derbi todo puede pasar".

El portugués habló asimismo de la situación de Álvaro Morata, en el Atlético de Madrid tras jugar en el Real Madrid anteriormente: "Es ya lo suficientemente mayor para saber lo que tiene que hacer. Yo he vivido mi experiencia, Álvaro vivirá la suya y solo espero que le vaya bien porque es amigo mío. Independientemente del club en el que esté solo espero que sea feliz".

Preguntado sobre su compatriota Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus de Turín, manifestó: "Siempre está bien, es un gran profesional. Y por encima de todo es una persona que está haciendo historia en el fútbol".

El ex jugador acudió a la inauguración del nuevo Wellness Store Technogym y allí no quiso referirse a si Isco y Marcelo deberían visitar gimnasios como este: "El Real Madrid ya tiene una Ciudad Deportiva impresionante con todo tipo de facilidades para entrenar bien".