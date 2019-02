Eurodiputados españoles exigen llamar colonia a Gibraltar en texto de visados

Bruselas, 26 feb (EFE).- Eurodiputados españoles del PP, PSOE y UPyD exigieron hoy que en el acuerdo sobre la futura política de exención de visados para británicos, tras el "brexit", se llame "colonia" a Gibraltar, como propuso el Consejo de la Unión Europea (UE), que representa a los Estados miembros.

El 1 de febrero, en un documento en el que planteaban que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el "brexit", los países de la UE señalaron en una nota al pie, incluida a petición de España, que el territorio de Gibraltar es una "colonia británica".

En el caso del Parlamento Europeo, colegislador junto al Consejo, la comisión de Libertades Civiles aprobó el 29 de enero por 53 votos a favor y ninguno en contra la postura negociadora de la Eurocámara, que no llamaba "colonia" al Peñón.

Fuentes parlamentarias precisaron que en esa votación estuvieron presentes los eurodiputados Agustín Díaz de Mera (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y añadieron que ni ellos dos ni ningún otro eurodiputado propuso una enmienda sobre Gibraltar.

El propio ponente del expediente sobre visados, el eurodiputado británico laborista Claude Moraes, que también es presidente de la comisión de Libertades Civiles del PE, lo recordó hoy.

"En la comisión de Libertades Civiles tuvimos algunas enmiendas que cubrían asuntos desde Irlanda del Norte hasta Yemen, pero en este momento no tenemos enmiendas sobre el asunto de Gibraltar", comentó Moraes este martes en la comisión de la Eurocámara.

Así, en la actualidad el proyecto se encuentra bloqueado porque el Consejo exige mantener el término "colonia", mientras que la Eurocámara defiende su mandato negociador, adoptado antes que el de los Estados miembros, en el que no se incluye la denominación "colonia".

Desde el 29 de enero, las tres instituciones europeas -Comisión, Parlamento y Consejo- han mantenido tres reuniones para cerrar un acuerdo sobre la exención de visados y mañana está prevista otra.

"Mi posición ha sido, obviamente, defender el mandato original en las negociaciones", declaró Moraes.

Sin embargo, el eurodiputado del Partido Popular Agustín Díaz de Mera consideró que Moraes "no ha acreditado experiencia legislativa alguna en materia de visados", y recordó que el Reino Unido, país del ponente, no forma parte del espacio Schengen.

Por tanto, le pidió que dejara el puesto como ponente del texto "y dar paso a otro ponente que no sea británico, y si usted quiere, que no sea español".

"Decir que Gibraltar es una colonia de la corona británica no es más que hacer honor a la verdad", dijo Díaz de Mera "en nombre del grupo popular europeo", y afirmó que esa situación se reconoce en sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y también en "numerosas resoluciones" de la Asamblea General de la ONU.

"Esta comisión con 53 votos, le ha capacitado para declarar al Reino Unido país tercero y para que haya principio de reciprocidad. No está legitimado por esta comisión para bloquear lo que han dicho veintisiete Estados miembros", aseguró Díaz de Mera.

El diputado socialista Juan Fernando López Aguilar recordó que el Consejo ha incluido la denominación "colonia" por unanimidad de los 27 Estados miembros.

"Los Veintisiete han declarado por unanimidad una situación que no es novedosa, sino coherente con el derecho internacional y europeo, la de que Gibraltar no es parte integral del Reino Unido y no es un territorio de ultramar. De acuerdo con el derecho internacional, resoluciones de la ONU, Gibraltar es una colonia del Reino Unido pendiente de descolonización", dijo.

Desde UPyD, Maite Pagazaurtundúa, señaló que denominar "colonia" a Gibraltar "no es una reclamación superficial".