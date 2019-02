Dublín considera "importante" que Londres pueda pedir prórroga del "brexit"

Dublín, 26 feb (EFE).- El Gobierno irlandés consideró hoy que la posibilidad de retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) si no hay un acuerdo con Bruselas es un "hecho importante" y reiteró que no bloqueará una posible prórroga.

Así lo expuso en Dublín el ministro irlandés de Finanzas, el democristiano Paschal Donohoe, después de reunirse con su colega francés Bruno Le Maire.

En una rueda de prensa conjunta, el dirigente galo agregó que el Ejecutivo de París tampoco se opone a esa opción, pero precisó que la primera ministra británica, Theresa May, debe explicar con más detalle por qué y para qué pediría esa extensión.

La "premier" conservadora anunció hoy que los diputados podrán votar sobre un posible aplazamiento del "brexit" si el acuerdo pactado por Londres y Bruselas el pasado noviembre es rechazado por el Parlamento el 12 de marzo.

En una declaración en la Cámara de los Comunes, May señaló que si en esta fecha no hay consenso sobre el acuerdo, los parlamentarios tendrán la segunda opción de votar, al día siguiente -13 de marzo-, sobre si quieren un "brexit" sin pacto el 29 de marzo.

En caso de que esta opción no prospere, entonces la Cámara baja podrá votar sobre si retrasa la salida del Reino Unido de la UE, lo que implicaría ampliar la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el plazo de negociación para la salida de un Estado comunitario del bloque europeo.

El acuerdo del "brexit" negociado con Bruselas fue rechazado de manera abrumadora por los diputados el pasado 15 de enero, sobre todo por el descontento del ala más euroescéptica de los conservadores sobre la salvaguarda o "garantía" irlandesa.

Esa cláusula irlandesa establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide a la UE garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit".