Doukouré dice que no ha recibido llamada del Real Madrid tras su lesión

Valencia, 22 (EFE).- El centrocampista del Levante Cheick Doukouré explicó este martes al abandonar la ciudad deportiva de Buñol que no ha recibido llamada alguna del Real Madrid tras haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda pero insistió en que se preocupa "más" por su situación personal tras la grave lesión.

El jugador marfileño se lesionó en el transcurso del partido que enfrentó al Levante y al Real Madrid el domingo en el estadio Ciutat de València, en la acción que significó el segundo penalti favorable al Real Madrid, en el minuto 78.

Doukouré fue preguntado al abandonar el entrenamiento del Levante si Casemiro, jugador sobre el que cometió el penalti, o alguien del Real Madrid le había llamado y respondió negativamente.

"No, no miro eso. Me preocupo más por mi situación y todo va a salir mejor", dijo el centrocampista africano en unas declaraciones emitidas por el canal Gol TV.

Doukouré afronta ahora una recuperación de unos seis o siete meses de baja y se limitó a decir que "así es la vida" tras la mala suerte sufrida en la polémica acción del penalti.