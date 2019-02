Cs dice al PSOE que es incompatible para pactar por aliarse con golpistas

Madrid, 26 feb (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho hoy al PSOE que los partidos que "se alían con los que dan golpes de Estado" son "incompatibles" en futuros pactos y ha acusado al Gobierno de "blanquear" a golpistas mientras "criminaliza" a quienes llevan "con orgullo" la bandera.

Ha respondido así a la carta que envió la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, al líder de Cs, Albert Rivera, en la que le reprocha su decisión de "priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha", le acusa de haber "abandonado la sensatez por simple temor a lo que crece a su derecha" y le pide que rectifique sus "preferencias".

Ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los "nueve meses de gobierno de la mano de Podemos, ERC o EH Bildu" en los que, según el dirigente de la formación naranja, el PSOE se ha dedicado "a ofender al constitucionalismo".

"Cuando pasean con Torra por La Moncloa y brindan con Otegi, cuando se sientan con los que insultan, desprecian y atentan contra todos los españoles, no solo quiebran la igualdad entre los españoles sino que se confunden de adversario", ha escrito Villegas.

Opina que el plan de Sánchez "lleva puesta la guinda de indultar a los soberanistas después de la pena que les imponga la Justicia".

Por ello, reitera en la misiva "...No cuente con nosotros ni con millones de ciudadanos españoles. Muchos de ellos votantes de su partido que no comparten la deriva del PSOE y que no comprenden su salida del bloque constitucionalista".