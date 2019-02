CLH dice que prohibir motores de diésel no es lo mejor para reducir emisiones

Madrid, 26 feb (EFE).- El consejero delegado del grupo de almacenamiento y distribución de combustible CLH, Jorge Lanza, considera que para reducir las emisiones lo mejor no es prohibir los motores diésel, sino impulsar tecnologías más eficientes y limpias en base al principio de "neutralidad tecnológica".

En una jornada celebrada por el ESADE Business & Law School, Lanza ha indicado que la forma más rentable de reducir las emisiones no es el coche eléctrico, sino un coche de gasolina o diésel más eficiente.

Asimismo, ha señalado que el parque automovilístico mundial, formado por 1.200 millones de coches, crecerá un 80 % hasta 2040, pero el consumo de petróleo no aumentará gracias a las mejoras en eficiencia y al vehículo eléctrico.

No obstante, la demanda creciente de energía no puede abastecerse solo con las renovables no pueden abastecerla, por lo que Lanza apuesta por reducir el consumo mediante la eficiencia para avanzar en la transición energética.

En este contexto considera que la industria del petróleo es un factor importante dentro del "mix" energético y prevé un aumento en la demanda de la industria petroquímica y el transporte, especialmente en la aviación y navegación.

Respecto a las oportunidades de futuro, el grupo CLH abordó hace cuatro años un plan de internacionalización para entrar en mercados como Reino Unido, Irlanda, Omán o Panamá, entre otros, y tiene previsto ampliar su cartera con la incorporación de México.

Lanza ha afirmado que la compañía quiere formar parte de la transformación del sector y para ello explora varias soluciones, como la captura y almacenaje de carbono para frenar el impacto global de las emisiones, un problema que reconoce que hay que abordar "de forma global".

Si las renovables siguen creciendo como se espera, habrá que almacenar la energía que se genere en los días con más viento o sol, y ha opinado que el hidrógeno es una buena alternativa.