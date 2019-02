Cuixart, el Gandhi catalán

Madrid, 26 feb (EFE).- Jordi Cuixart, el acusado de los doce del "procés" que más sonrisas reparte a lo largo del juicio, no ha defraudado. El mismo que, una y otra vez, día tras día, se gira sin descanso para saludar al público, aparentemente feliz, lo ha dejado claro: su prioridad ya no es salir de prisión, sino luchar desde ahí contra el ataque a la democracia en Cataluña.

Es a quien se ve más "cómodo" en el banquillo del Supremo y este martes, además, ha contado con el apoyo de los suyos. La sala de vistas se ha llenado, pero no de seguidores de Vox, sino de simpatizantes de Òmnium, la entidad que lidera desde un pacifismo que ha querido remarcar por encima de todo.

Sus métodos: la desobediencia civil mediante la resistencia no violenta. De Gandhi al "señor de la plaza de Tiananmén", pasando por Martin Luther King, Rosa Parks y hasta las Pussy Riot. Todo eso es el independentismo según Cuixart. Sin adversarios, sin enemigos.

Y es que, en su opinión, a los policías y guardias civiles del 1-O les faltó "un poco de paciencia" ante "un poco de resistencia, lo típico", y la secretaria judicial que salió por el edificio colindante el 20 de septiembre lo hizo por elección propia.

Si no bajaron ella y su equipo a comer fue porque igual les daba "pereza" o estaban "haciendo dieta", no por las cientos de personas que había protestando a las puertas de la Conselleria. "Si pidieron un bocadillo me parece perfecto", ha sentenciado Cuixart.

El líder de Òmnium ha reconocido que quería hacer un "tsunami democrático" en Cataluña y la ola ha llegado este martes al Supremo en forma de cuatro horas de discurso algo atropellado, entre risas nerviosas y gestos al aire en sus respuestas al fiscal Jaime Moreno.

Solo ha chocado con algún rompeolas cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha impedido extenderse, menos condescendiente con él que con Oriol Junqueras, a quien dejó explayarse.

Lo ha hecho ante un público que reía sus ocurrencias y sus palabras malsonantes, básicamente "hostias" y "collons", que se le escapaban hasta que Marchena ha frenado esas "interjecciones coloquiales". "Lo siento", ha musitado Cuixart.

Cuixart no solo ha recordado la historia de la lucha social mundial ("dejemos la experiencia holandesa", le ha llegado a decir Marchena en un momento dado), también ha defendido que su entidad "no hace nada más" que campañas y premios literarios, incluido el "Nobel de la literatura catalana".

"Nunca, nunca, nunca" incita a la violencia y él personalmente respeta por encima de todo el mobiliario público, el de la Benemérita incluido, dado que, como ha recordado, es "medio español", hijo de madre murciana.

"Me molesta porque soy así, no me gusta que se rompan las cosas. Los coches de la Guardia Civil también son parte de la sociedad catalana", ha dicho sobre los destrozos del 20 de septiembre obviando que él estuvo subido a uno de esos vehículos y lo calificó de "altar majestuoso".

En su interrogatorio ante el fiscal Jaime Moreno, Cuixart ha hecho guiños a Mariano Rajoy, citado mañana, y su frase "ni quiero, ni puedo autorizar un referéndum en Cataluña". Cuixart tampoco quiere, ni puede, organizar una protesta de grandes dimensiones.

También al régimen franquista, que ha mencionado varias veces deseando que no vuelva, y hasta a la biología catalana. El sentimiento de autogobierno en Cataluña, ha dicho, va más allá de independentismos, "forma parte genéticamente" de los catalanes.

Eso sí, ha aplaudido que, "con toda la ola de xenofobia y racismo que hay", 2,3 millones de ellos se unieran para organizar un referéndum que ha definido como "el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa". "Es que no hay más tema".

Ante un Cuixart que quería iluminar, Marchena ha estado más intervencionista. "Le estamos escuchando con atención, pero es que lo repite y lo repite, y el interrogatorio está careciendo de agilidad", le ha dicho muy educado.

"Es que no le gustan mis respuestas al señor fiscal", ha contestado Cuixart, lo que ha inflamado al representante del ministerio público y ha desembocado en un rifirrafe entre Marchena y Moreno.

-"No ha contestado". -"Señor fiscal, de esa falta de respuesta el tribunal obtiene una inferencia". -"Pero que diga que no lo sabe, sí o no". Un enfrentamiento magistrado/fiscal infructuoso porque Cuixart ha seguido sin contestar las preguntas de Moreno.

"Está en su derecho", ha recordado el presidente del tribunal. Y Cuixart ha seguido hablando del "clamor" independentista y de cómo ha pasado, gracias al "procés", de ser un "perfecto desconocido" a un "referente" en su lucha.