Cuixart: Los daños a los coches policiales el 20S fueron un hecho menor

Madrid, 26 feb (EFE).- El presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestado que los daños a los coches de la Guardia Civil durante la manifestación del 20S constituyeron un "hecho menor" que, aunque no comparte, a su juicio ha servido para ocultar la imputación de 750 alcaldes de Cataluña aquellos días.

Durante su declaración en el juicio del "procés", Cuixart ha enmarcado los ataques a los vehículos del instituto armado registrados tras la protesta del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía en "una ruptura de la actitud no violenta que ha caracterizado el movimiento soberanista".

Algo que aunque no puede considerarse "meramente anecdótico", sí que es, a su juicio, "un hecho menor" que sin embargo ha servido para eclipsar la actuación judicial desplegada aquellos días en Cataluña. "¿Nadie se pregunta nada en el Estado español sobre los 750 alcaldes imputados?", se ha preguntado el líder de Òmnium.

Cuixart, que se enfrenta a 17 años de cárcel en el Tribunal Supremo, ha precisado que él no fue consciente de estos daños hasta poco después de la medianoche, cuando se despeja la zona y ya se había desconvocado la protesta, y ha reconocido que los lamentó públicamente en su momento: "No lo comparto yo ni cientos de miles de personas".

Cuando los ve, ha recordado, dijo "¡ostras!", pero a su juicio, "realmente" los "daños" solo estaban en los vehículos, algo que no le gusta, dado el "principio de máxima austeridad" y el "amplio" sentido de lo público que comparte: "Me molesta, porque soy así y no me gusta que se rompan las cosas".

"No me satisface, como tampoco que la Policía destrozase puertas de colegios el 1-O para sacar cajas de plástico", ha apuntado.

Como ya hiciera el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, Cuixart ha aducido que ambos se subieron a los vehículos para desconvocar la movilización, megáfono en mano, con el fin de hacerse oír ante una parte de los concentrados que no habían podido escucharles cuando se dirigieron a los manifestantes desde el escenario principal.

Por otra parte, ha negado que la comitiva judicial que registraba el edificio no tuviera "libertad de movimiento" dado que "se creó un pasillo para que pudiera entrar y salir todo aquel que quisiera" pero que la secretaria judicial "no quiso utilizar".

"Con todo el respeto del mundo, respeto escrupuloso por todos los servidores públicos, (...) lo que decidió la letrada no lo voy a cuestionar. A mi me hubiese gustado que hubiese podido salir por el pasillo en una situación de normalidad", ha dicho.

Y ha criticado que la Guardia Civil no tomase las "precauciones habituales": "La Guardia Civil corta la calle cuando hace un registro, no deja un coche con armas delante de la puerta".