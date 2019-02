Carcedo confía en aprobar la eliminación del copago en la próxima legislatura

Madrid, 26 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha confiado este martes en que el decreto que elimina el copago farmacéutico "no esté paralizado" y ha confiado que poder "aprobarlo en la próxima legislatura".

Antes de presidir este martes la reunión del grupo de trabajo de terapias innovadoras CAR-T, Carcedo, en declaraciones a los medios, ha culpado a la oposición de bloquear durante ocho meses la aprobación de la ley que recupera la sanidad universal y de no dar el visto bueno a "unos presupuestos que respaldaban un complemento a la universalidad, como la eliminación de ciertos copagos".

"Espero que no esté paralizado y que en la próxima legislatura podamos aprobarlo", ha manifestado la ministra al ser preguntada si está totalmente paralizada la aprobación del decreto que suprime el copago farmacéutico.

Tras subrayar que "se pueden salvar puntualmente" algunas de las medidas de los presupuestos, Carcedo ha insistido en que "la explicación no tiene que darla este Gobierno", sino "quienes han decidido anteponer otros intereses" a los de la mayoría de los ciudadanos.

Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo, junto a 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la plataforma Reder, han pedido este martes al Gobierno que apruebe en el próximo Consejo de Ministros por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal.

"Este Gobierno ha llegado hasta donde ha podido, hasta el último segundo hemos intentado avanzar en mejoras para la ciudadanía, sobre todo en aquellos sectores que han sufrido más los efectos de la gestión de la crisis por el gobierno anterior", ha aseverado la ministra.

"Donde ya no podemos llegar, no podemos llegar, imposibles no podemos hacer", ha concluido.