Cabello pide no creer que Grupo de Lima descarta opción militar a Venezuela

Caracas, 26 feb (EFE).- El dirigente chavista Diosdado Cabello pidió este martes a simpatizantes de la llamada revolución bolivariana no creer en la resolución del Grupo de Lima que ha descartado el "uso de la fuerza" para lograr un cambio político en el país suramericano y les exigió estar alertas.

"Que nadie crea que el grupo de grima (Lima) se reunió y dijo que la opción militar era inviable, nadie crea eso, porque por algo, sin ser de ese grupo, ayer ese grupo desvergonzado recibió las órdenes de un halcón de Estados Unidos que se presentó ahí, el señor Mike Pence (vicepresidente de Estados Unidos) a darle órdenes (sic)", dijo.

El considerado número dos del chavismo habló ante decenas de simpatizantes que se concentraron a escucharlo en el oriental estado Delta Amacuro y pidió estar "alertas" ante las amenazas de invasión.

Advirtió que "llámese como se llame, le moleste a quien le moleste, quien intente poner un pie en suelo patrio, soldado extranjero, será recibido como se merece un invasor en cualquier lugar del mundo".

Apuntó que estos potenciales invasores recibirán una "respuesta inmediata" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del pueblo.

"Ellos podrán entrar, porque es probable, nosotros tenemos una frontera muy extensa (...) el problema de ellos va a ser salir porque ellos nos subestiman a nosotros", dijo.

Denunció, además, que existe "una gran campaña mediática" contra los miembros de la FANB y aseguró que los exponen públicamente con fotos, tanto a los militares como a sus familias.

"Cuando ellos están heridos como están, son más peligrosos", exclamó.

También dijo que fue la oposición venezolana la que el pasado sábado quemó camiones con la ayuda humanitaria que se esperaba ingresara al país proveniente de Colombia y no las fuerzas de seguridad de Venezuela.

"Ellos mismos quemaron los camiones que dijeron que iban a pasar sí o sí, y no pasaron, no o no, porque el pueblo de allá de Táchira (fronterizo con Colombia) no los dejó pasar junto a la Fuerza Armada", dijo.

Venezuela atraviesa un pico alto de tensión política desde enero pasado, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconoce la oposición por considerar que fue electo en unos comicios "fraudulentos", y en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció asumir funciones de presidente encargado.

El líder opositor hizo una prioridad de su "Gobierno interino" el ingreso de ayudas al país, lo que Maduro ha rechazado y ha calificado de excusa para justificar una intervención internacional.