El belga Campenaerts intentará batir el récord de la hora en México en abril

Bruselas, 26 feb (EFE).- El ciclista belga Victor Campenaerts, corredor del Lotus y de 27 años, intentará batir el récord de la hora en el Velódromo Bicentenario de Aguascalientes, en México, los próximos 16 y 17 de abril, anunció este martes la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El campeón de Europa de contrarreloj en 2017 y 2018 intentará superar la marca de 54.526 kilómetros que estableció el británico Bradley Wiggins en el velódromo Lee Valley VeloPark en junio de 2015.

"Respeto mucho a Bradley y no me considero mejor atleta que el antiguo ganador del Tour de Francia (2012) y cinco veces campeón olímpico. No obstante, haciendo progresos y teniendo en cuenta cada detalle posible, espero tener una oportunidad de superar su récord de la hora", declaró el aspirante.

Campenaerts (Wilrijk, 1991) agregó que el récord de la hora, el campeonato del mundo de contrarreloj y la prueba olímpica de contrarreloj son "los tres sueños" que quiere intentar cumplir "en los próximos años".

El corredor, que ha probado ya la especialidad en la localidad suiza de Granges y ha pasado dos meses entrenando en altitud en Namibia, competirá en la Tirreno-Adriático entre los próximos 13 y 19 de marzo y a continuación viajará a México, tres semanas antes de la fecha en la que intentará el récord de la hora en Aguascalientes, a 1.800 metros por encima del nivel del mar.

Se trata de la misma pista cubierta donde intentaron la especialidad el danés Martin Toft Madsen en agosto de 2018 (53.630 kilómetros) y en julio de ese mismo año el holandés Dion Beukeboom (52.757 kilómetros).

El Velódromo Bicentenario de Aguascalientes es también donde la italiana Vitorria Busi fijó el actual récord de la hora femenino en 48.007 kilómetros 14 de septiembre de 2018.

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, señaló que Campenaerts es "un especialista soberbio que ha mostrado de lo que es capaz al subir al podium en el último Campeonato del Mundo de Contrarreloj" celebrado en Insbruck (Austria).

"No puedo esperar a ver cómo le va en México en abril, sabiendo el papel que puede desempeñar la altitud en actuaciones destacadas", agregó el máximo responsable de la UCI.