Asensio: "La Copa me hace especial ilusión"

Madrid, 26 feb (EFE).- Marco Asensio, centrocampista del Real Madrid, tiene una espina clavada con la Copa del Rey, la única competición que no ha ganado, y en vísperas del clásico de semifinales ante el Barcelona que decidirá un puesto en la final, aseguró que le "hace especial ilusión".

"Tenemos que salir muy fuertes en los primeros minutos, con el apoyo de nuestra afición. En casa iremos a por todas e intentar ganar el partido desde el primer momento. La Copa es el único trofeo que me queda por ganar con el Madrid, me hace especial ilusión", aseguró en un evento con Codere.

Asensio resaltó la mentalidad de la plantilla en un momento trascendental del curso, en el que se decide el camino a los títulos.

"Sabemos que es un momento muy importante para nosotros y ahora es cuando nos jugamos todo en las competiciones en las que estamos. El equipo tiene que estar unido y remar todos a una y seguro que así salen los resultados como en años anteriores", afirmó.

Por último, recordó sus inicios. "La pasión por el fútbol me viene de mi padre que siempre ha jugado y desde pequeño siempre me ha animado a jugar, cuando era un niño me regalaron un balón y ahí empecé a dar patadas al balón".