The New York Review of Books nombra nuevos editores tras su polémico artículo

Nueva York, 25 feb (EFE).- The New York Review of Books nombró hoy a dos nuevos editores para liderar la prestigiosa revista tras la salida en septiembre pasado de Ian Buruma después de publicar y defender un polémico artículo sobre el movimiento #MeToo cuyo autor había sido acusado de abusos sexuales.

Emily Greenhouse, de 32 años, y Gabriel Winslow-Yost, de 33, estarán encargados de decidir el contenido de la publicación, según anunció el medio en un comunicado divulgado en su página web, donde la propietaria, Rea Hederman, subrayó el conocimiento de ambos pese a su juventud.

"Conocen los valores de la institución, y aportarán una impresionante experiencia que han acumulado en sus años de carrera", agregó Hederman en el texto, que habló asimismo de la "frescura" y "energía" que aportará el tandem.

El nombramiento también continúa con la línea histórica de la revista, que fue fundada en 1963 por otro joven dúo, Robert Silvers y Barbara Epstein, que permanecieron al frente hasta sus respectivas muertes en 2017 y 2006.

El anuncio se produce cinco meses después de la salida de Buruma, que dejó el puesto tras una gran polémica que se desató con la publicación de un artículo sobre el movimiento #MeToo escrito por el presentador de radio canadiense Jian Ghomeshi, acusado de abusos sexuales, por lo que fue juzgado en 2016 y absuelto.

Ghomeshi había sido acusado por varias mujeres de haberlas forzado a mantener relaciones sexuales violentas, incluyendo bofetadas y estrangulamientos.

La pieza escrita por el periodista radiofónico formaba parte de un grupo de historias titulado "La Caída de los hombres" y debía aparecer en la edición impresa del mes de octubre, pero The New York Review of Books la publicó finalmente en internet, donde recibió numerosas críticas por su tono y su contenido.

Buruma, que fue nombrado editor en 2017, defendió poco después su decisión de publicar la pieza a pesar de que, reconoció, no todo el mundo en la revista estaba de acuerdo.

La elección de Greenhouse como coeditora de la revista también responde a las críticas recibidas después de conocerse que en 2017 sólo un 23 por ciento de sus artículos eran escritos por mujeres, según denunció entonces la organización sin ánimo de lucro "VIDA: Women in Literary Arts" (VIDA: Mujeres en las Artes Literarias).

En el mismo comunicado, The New York Review of Books también anunció la creación de la Robert B. Silvers Foundation, que tiene el objetivo de apoyar a escritores y que entregará sus primeros galardones a finales de 2019, con retribuciones de 30.000 dólares para mayores de 40 y de 15.000 dólares para menores de 40.