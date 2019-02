Urkullu testificará ante el Supremo por el procés "intentando ayudar"

Bilbao, 25 feb (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, que está citado como testigo para el próximo jueves en el juicio del 'procés', ha señalado este lunes que declarará ante el Tribunal Supremo "siempre intentando ayudar".

Urkullu, que ha respondido brevemente a los periodistas tras inaugurar el nuevo centro de salud de Retuerto, en Barakaldo, ha señalado que acudirá el próximo jueves al Tribunal Supremo "con todo el ánimo del mundo" y "muy consciente del papel" que desarrolló en relación con el conflicto de Cataluña.

"No sé lo que me preguntarán, y según lo que me pregunten responderé", ha concluido el lehendakari, sin detenerse en el camino hacia su vehículo, ante las preguntas de los periodistas.

Iñigo Urkullu, que intentó mediar entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el Gobierno, está citado ante el Supremo para el día 28 junto al diputado de ERC Gabriel Rufián y el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido.