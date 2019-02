Socialistas lideran con el 31,39 % el escrutinio de elecciones moldavas

Chisinau, 25 feb (EFE).- El opositor Partido de los Socialistas de Moldavia (PSM) se impone en los comicios parlamentarios de este domingo con poco más del 31,39 % , escrutada casi la totalidad de los sufragios, según la cifras ofrecidas hoy la por Comisión Electoral Central (CEC) moldava.

De conformidad con los datos de la CEC, aún preliminares y correspondientes al 97,90 % del escrutinio, el PSM, una formación de marcada afinidad con Rusia, obtenía casi el 32 % de los votos.

En segundo lugar se situaba el opositor bloque europeísta de derechas ACUM, con el 26,16 %, seguido por el gobernante y también europeísta Partido Democrático de Moldavia (PDM), con el 23,97 %.

La cuarta posición la ocupa el partido populista SOR, con el 8,46 %.

Las otras once formaciones que competían por los 50 escaños que se dirimen por listas de partidos -los restantes 51 se eligen en circunscripciones mayoritarias- no consiguieron la votación mínima necesaria, cifrada en el 6 %, para acceder al Parlamento.

Estos resultados no permitirán a ninguna fuerza política formar gobierno en solitario y constatan la victoria de los europeístas, pero también el retroceso del partido gobernante.

Nada más cerrar los colegios electorales, el líder del PDM, Vlad Plahotniuc, considerado el hombre más rico de Moldavia, declaró su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas.

"Nosotros, el Partido Democrático, no estamos enfadados con nadie. No hay políticos con los que no queramos hablar y no hay temas que no se puedan tratar", dijo Plahotniuc.

Subrayó que los comicios fueron libres y democráticos y que, "desde luego se produjeron irregularidades, pero estas no influyeron en los resultados".

Los socialistas, a los que las encuestas les auguraban una amplia victoria, anunciaron que en las próximas horas se pronunciarán sobre si reconocen la legitimidad de los comicios.